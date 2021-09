Veranstaltung Chilbistimmung in Wängi: Nicht nur die Besucher erfreuten sich am Herbstmarkt Vergangenes Jahr fiel der Herbstmarkt in Wängi wegen der Coronapandemie aus. Dieses Jahr sind die Gewerbler und Vereine umso glücklicher, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen wieder präsentieren dürfen.

Die Büchsen fallen: Die Kinder freuen sich über die klassische Jahrmarktattraktion der Cevi Jugendorganisation. Bilder: Maya Heizmann

Bummeln, flanieren, schlendern, an den Ständen «lädele», Neues und Altbewährtes entdecken, viele Leute und Bekannte treffen, plaudern, in einem der Beizlis etwas Feines essen und trinken: Das alles und viel mehr bot am Samstag der Wängemer Herbstmarkt. Und das Wichtigste: Das Wetter spielte mit.

Nach einem einjährigen covidbedingten Unterbruch präsentierten nun 38 Geschäfte, Vereine und Private ihre Produkte, Angebote und ihre Anliegen. So war die Strasse mitten im Dorfkern für die vielen interessierten Fussgänger gesperrt.

Fotoshooting und Donnerbalken

Würste vom Grill, zubereitet von Mitgliedern des Sängerbundes.

Das kulinarische Angebot konnte sich sehen lassen: Schweinsbraten mit Kartoffelgratin, Fischknusperli mit Pommes, Omas Hochzeitssuppe, Knoblibrot oder Wurst vom Grill. Die Cevi Jugendorganisation lockte die Kinder mit Büchsenwerfen und einem Fallbalken. Beim Frauenverein waren die Körperumrundungen mit einem Hula-Hoop-Reifen eine heikle Aufgabe.

Der Verschönerungsverein verkaufte einen Jahreskalender: «Wildtiere in Wängi», aufgenommen von einheimischen Fotografen. Bei Fotograf Markus Steffen lockten zwei Models zum Fotoshooting. Ein Platzkonzert vom Musikverein Alpenrösli Wängi sorgte für die musikalische Unterhaltung. Der Männerchor Sängerbund Wängi als Organisator freute sich über den gelungenen Anlass.