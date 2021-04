VANDALISMUS IM NATURSCHUTZGEBIET «Vollpfosten! Wie dämlich?»: Unbekannte entfernen an der Thur bei Pfyn mehrere Hinweistafeln zum Schutz einer stark gefährdeten Vogelart Im Naturschutzgebiet Wyden mit einem Auenwald von nationaler Bedeutung sind Tafeln zum seltenen Flussregenpfeifer verschwunden.

Die Kiesbank im Naturschutzgebiet Wyden bei Pfyn, hier mit den Hinweistafeln. Bild: PD

«Vollpfosten» oder «Wie dämlich sind diejenigen gewesen?». Das sind nur zwei der Kommentare, die unter einen Facebook-Post des Informationsdienstes des Kantons Thurgau geschrieben wurden. Über die sozialen Medien hat das kantonale Forstamt am Dienstagabend mitteilen lassen, dass Unbekannte kurz nach Ostern auf der Kiesbank im Naturschutzgebiet Wyden südwestlichen von Pfyn zehn Hinweistafeln entfernt haben. Bis am Mittwoch ist der Beitrag schon über 45 Mal geteilt worden.

Die Hinweistafeln mit der Aufschrift «Nicht betreten!» stehen in diesem Gebiet mit einem Auenwald von nationaler Bedeutung zum Schutz des seltenen Flussregenpfeifers, der das abgesperrte Gebiet zum Brüten und Aufziehen seiner Jungen braucht. Laut Ruedi Lengweiler vom Forstamt sind die Hinweistafeln sehr wichtig, da die Flussregenpfeifer auf dem Boden brüten. Er sagt:

Ruedi Lengweiler, Mitarbeiter beim kantonalen Forstamt. Bild: Andrea Stalder

«Sie fliehen, wenn Personen oder Hunde näher als 30 Meter herankommen.»

Die Brutnester der Flussregenpfeifer bestehen aus einer einfachen Mulde im Kies, das beim Betreten der Kiesbänke die Gelege zerstören kann.

Die einheimische Vogelart der Flussregenpfeifer ist stark gefährdet und steht deshalb auf der roten Liste der Schweiz. Hierzulande brüten nur gerade 90 bis 120 Brutpaare, rund ein Sechstel davon ziehen ihre Jungen an der Thur auf. Nebst dem Naturschutzgebiet Wyden bei Pfyn gibt es zwei weitere bekannte Brutplätze der Flussregenpfeifer im Thurgau, in Neunforn und bei der Kartause Ittingen in Warth-Weiningen.

Ein Flussregenpfeifer mit einem Jungen. Bild: PD

Neuerdings zusätzliche Begehverbotsschilder

Die durch die Hinweistafeln versehenen Absperrungen sollen die Besucher an der Thur darauf hinweisen, die Brutplätze und den Lebensraum dieser hübschen und seltenen Vogelart zu respektieren, meint Lengweiler. Sie sollen auf keinen Fall entfernt werden, was bisher auch noch nie vorgefallen ist. Für zusätzlichen Schutz hat das Forstamt jetzt bei Pfyn nebst den Hinweistafeln auch Begehverbotsschilder installiert.

Ausserdem werden die neuen Aufseher für Naturschutzgebiete künftig vermehrt Kontrollgänge durchführen, schreibt das Forstamt weiter. Das fordert auch ein Facebook-Nutzer. Er schreibt: «Es bräuchte viel mehr Ranger auf Kantonsgebiet. Zürich macht damit gute Erfahrungen.» Übrigens: Fehlbare könnten verzeigt werden.