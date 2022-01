Der Ostschweizer Solisten- und Ensemblewettbewerb, wie man ihn heute kennt, entstand durch das Bestreben einiger initiativer Mitglieder der Liberty Brass Band Ostschweiz im Jahr 2001. So schreibt es der Verein auf seiner Website. Der OSEW wurde früher abwechslungsweise durchgeführt von den Ostschweizer Kantonalmusikverbänden, ehe er sich mit dem Slow-Melody-Wettbewerb, der jeweils in Gais stattfand, zum heutigen Format verwob. Die Teilnehmerzahl stieg ständig, wodurch der OSEW zu einem der grössten Musikwettbewerbe der Schweiz wurde. Der gleichnamige Verein wurde am

9. Februar 2010 gegründet, um die Zukunft des Wettbewerbs zu sichern. (mlb)