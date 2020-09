Urs Martin bringt Licht in Gutschein-Wirrwarr: Weinfelder müssen das 50-Franken-Geschenk versteuern Grundsätzlich müssen alle Einkommen versteuert werden. Weil die Weinfelder die Gutscheine der Stadt in einem persönlich adressierten Couvert erhalten haben, wird die kantonale Steuerverwaltung dies bei ihnen auch durchsetzen. Weil die TKB-Gutscheine unpersönlich verschickt wurden, ist bei diesen der Vollzug nicht möglich.

Gutschein der Stadt Weinfelden. Bild: PD

Weinfelderinnen und Weinfelder haben einen 50-Franken-Gutschein von der Stadt erhalten. Diesen können sie beim Weinfelder Gewerbe einlösen. Zudem hat jeder Thurgauer Haushalt einen 30-Franken-Gutschein von der Thurgauer Kantonalbank (TKB) erhalten, der beim Thurgauer Gewerbe eingelöst werden kann.

Gutschein der TKB. Bild: PD

Gutscheine unterliegen gemäss Paragraph 18 des Steuergesetzes Thurgau grundsätzlich der Einkommenssteuer, sagte Marcel Ruchet, Chef der kantonalen Steuerverwaltung, gestern gegenüber unserer Zeitung.

Weinfelden würde sich wehren, falls Gutscheine versteuert werden

Die Stadt Weinfelden veröffentlicht nun heute auf ihrer Website eine Mitteilung: «Gutscheine müssen nicht auf die Steuererklärung.» Sie könnten als Bagatelle eingestuft und müssten demzufolge nicht versteuert werden. Weiter heisst es:

«Anderslautende Berichte in der Tageszeitung und in anderen Medien können ignoriert werden.»

Reto Marty, Stadtschreiber Weinfelden. Bild: Mario Testa (23.September 2019)

Auf Anfrage sagt Stadtschreiber Reto Marty, dass man sich wehren würde, wenn der Gutschein der Stadt zum Einkommen dazugerechnet würde. Dass die 50 Franken versteuert werden müssten, sei unsinnig. Es sei klar eine Bagatelle. Zwar sehe das Gesetz keine Bagatell-Grenze vor. Aber Gutscheine als Geburtstagsgeschenk oder Einladungen zum Essen würden ja auch nicht versteuert werden.

Unsinnig findet Marty auch, dass nun in den Medien auf diese Weise über die Gutscheinaktion berichtet wird. Man habe versucht, etwas für die Weinfelder Geschäfte und die Bevölkerung zu machen.

Wer mehr hat, muss mehr Steuern zahlen

Der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin versteht den Unmut in Weinfelden, betont aber ganz klar zwei Grundsätze: Erstens, alle Einkommen müssen versteuert werden. Zweitens gelte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Wer mehr hat, soll mehr Steuern zahlen. Martin sagt:

«Ich kann die Weinfelder nicht bevorzugen.»

Finanzdirektor Urs Martin. Bild: Donato Caspari

Er formuliert es so: Warum sollen sie mehr erhalten und das erst noch nicht versteuern müssen, während andere gar nichts erhalten?

Weil die Weinfelder den Gutschein der Stadt in einem persönlich adressierten Couverts erhalten haben, ist für die kantonale Steuerverwaltung nachgewiesen, dass sie die 50 Franken erhalten haben. Gemäss Martin wird ihnen deshalb in der Steuererklärung dieser Betrag zum Einkommen dazugerechnet – egal was die Stadt Weinfelden sagt.

Die TKB-Gutscheine wurden jedoch nicht adressiert und wie Werbung in alle Haushalte verteilt. Weil deshalb nicht nachweisbar ist, dass jemand diesen Gutschein erhalten hat, kann die Steuerverwaltung die 30 Franken nicht zum Einkommen dazu rechnen. Der Vollzug des Gesetzes ist in diesem Fall nicht umsetzbar.