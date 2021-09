Urnengang Thurgauer Novum: Das Frauenfelder Stimmvolk untersagt dem Stadtpräsidium ein Doppelmandat in Bern Deutlich endet am Sonntag die Frauenfelder Abstimmung zur Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem Mandat im National- oder Ständerat. Das Frauenfelder Stadtpräsidium darf nicht mehr gleichzeitig in Bern politisieren, sofern es gewählt wird.

Aktueller Blick auf das eingezäunte Bundeshaus in Bern. Bild: Keystone/

Peter Schneider

Die Türen nach Bern fallen fürs Frauenfelder Stadtpräsidium zu. Es darf zukünftig nicht mehr gleichzeitig an der Murg und an der Aare politisieren, wie das Frauenfelder Stimmvolk am Sonntag an der Urne entschieden hat. 4656 Wählerinnen und Wähler stimmten der Teilrevision der Gemeindeordnung zur Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem gleichzeitigen Sitz im National- oder Ständerat zu. 2808 Personen stimmten dagegen, was einem Ja-Stimmenanteil von 62,37 Prozent entspricht. Die Stimmberechtigten entscheiden sich damit fürs Motto: Entweder oder.

Pro- und Kontra-Lager zur Unvereinbarkeit kreuzten im Vorfeld der Abstimmung verbal die Klingen. Während sich die Befürworter dafür einsetzten, dass das vollamtlich tätige Stadtpräsidium voll und ganz in Frauenfeld einzusetzen habe, argumentierten die Gegner mit der Beschneidung des Wahlrechts. Überhaupt erst vors Volk gekommen ist die Vorlage durch eine überparteilich abgestützte Motion im Gemeinderat.

Mehr folgt ...