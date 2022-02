Urnengänge Jetzt im Thurgauer Wahl- und Abstimmungsticker: Patrik Forrer schafft Sprung in Salmsacher Gemeinderat +++ Bruno Zöllig neues Schulbehördemitglied in Egnach Von umstrittenen Zonenplanänderungen über Kampfwahlen für Gemeindebehörden bis hin zu Baukrediten: In diversen Thurgauer Städten und Gemeinden fallen am Sonntag Entscheidungen. Wir halten Sie in unserem Thurgauer Wahl- und Abstimmungsticker auf dem Laufenden.

13:56 Uhr

Patrik Forrer sitzt neu im Salmsacher Gemeinderat

Patrik Forrer. Bild: PD

(mso) Er war am Sonntag der einzige Kandidat bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat. Und Patrik Forrer hat den Sprung in die Behörde problemlos geschafft. Der 44-Jährige holte 199 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 115 Stimmen, die Stimmbeteiligung bei 32 Prozent. Forrer folgt auf Sandro Pacchioni, der Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen aus dem Salmsacher Gemeinderat zurückgetreten ist, dem er rund ein Jahr angehörte. Forrer ist Mitglied der FDP, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wohnt seit 2012 in Salmsach und ist Schulleiter an der Berufsfachschule für Gestaltung St. Gallen. Forrer war von 2013 bis 2017 bereits Mitglied der Behörde der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach.

Bruno Zöllig entscheidet Wahl für sich

(mso) Bruno Zöllig ist neues Mitglied der Vorsteherschaft der Volksschulgemeinde Egnach. Er holte am Sonntag 809 Stimmen, Mitbewerber Bruno Büsser 294. Die Wahl war wegen des Rücktrittes von Martin Saurer nötig geworden

Gemeinderat Bürglen: Brühlmann gewählt

Beat Brühlmann erreichte das absolute Mehr. Bild: Hannelore Bruderer

Beat Brühlmann aus Istighofen, welcher im Nachgang zur offiziellen Namenliste neben Gert Hauser für die Ersatzwahl in dem Gemeinderat kandidierte erzielte im 1. Wahlgang 466 der insgesamt 695 möglichen Stimmen und ist somit im 1. Wahlgang gewählt. Gert Hauser nahm trotz offizieller Kandidatur lange keine Stellung zu seinem Wunsch, in der Bürgler Exekutive mitzuwirken. (red)

13:41 Uhr

Steinach: 18-Jähriger wird Gemeinderat

Gemeindepräsident Michael Aebisegger gratuliert Diego Müggler zur Wahl. Bild: Fritz Heinze

(mso) Diego Müggler schafft, was ihm die wenigsten zugetraut haben. Er wird neuer Gemeinderat in Steinach. Der 18-jährige Student setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang gegen den 38-jährigen Dominik Aliesch überraschend klar durch. Der parteilose Müggler holte 543 Stimmen, Aliesch von der SVP 425. Im ersten Wahlgang hatte Aliesch die Nase noch knapp vorne. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 47 Prozent. Die Wahl war wegen des Rücktrittes von Roland Etter nötig geworden.

Ersatzwahl Sek Kreuzlingen: Amir Behrouz liegt vorne

Amir Behrouz liegt nach dem ersten Wahlgang in Führung. Bild: PD

(ubr) Ein Nachfolger für die zurücktretende Susan Danubio in der Sekundarschulbehörde Kreuzlingen konnte im Wahlgang noch nicht bestimmt werden. Das absolute Mehr von 1509 Stimmen übertraf niemand. Am meisten Stimmen der drei Bewerber erzielte der parteilose Amir Behrouz mit 1196. FDP-Kandidat Dario Indelicato folgt dahinter mit 983 Stimmen. SVP-Kandidat Stefan Klauer erzielte 759 Stimmen.

Die Entscheidung fällt nun im zweiten Wahlgang am 15. Mai.

13.20

Judith Riehmann präsidiert die Primarschule Münsterlingen

Die neue Schulpräsidentin Judith Riehmann mit ihrer Vorgängerin Catherine Rutishauser. Bild: PD

(ubr) Judith Riehmann aus Scherzingen tritt die Nachfolge der zurücktretenden Münsterlinger Schulpräsidentin Catherine Rutishauser an. Bei der Ersatzwahl am Sonntag erzielte die einzige Kandidatin 461 Stimmen. Sie erreichte das absolute Mehr von 252 damit problemlos. Auf Vereinzelte entfielen 41 Stimmen.

Als Ersatz für den ebenfalls zurücktretenden Vizepräsidenten der Behörde, Marcel Kuhn, bewarben sich zwei Kandidaten. Roland Widmer aus Scherzingen gewinnt die Wahl. Er erreichte am Sonntag 350 Stimmen und übertraf das absolute Mehr von 260 Stimmen deutlich. Marcel Brand aus Landschlacht kam auf 155 Stimmen.

13:17 Uhr

Hohe Zustimmung zum Budget Warth-Weiningen – trotz roter Zahlen

(sko) Lediglich um das Budget 2022 ist es in der Gemeinde Warth-Weiningen gegangen, die pandemiebedingt einer Gemeindeversammlung ebenso eine Urnenabstimmung vorzog. 405 von 431 gültigen Stimmen genehmigten die Budgetvorlage, was einer klaren Zustimmung von 94 Prozent gleichkommt.

Fürs laufende Rechnungsjahr prognostiziert der Gemeinderat bei einem Aufwand von 6,997 Millionen Franken einen Verlust von 292000 Franken. Grund dafür sind vor allem der steigende Betrag in den kantonalen Finanzausgleich, der sich dieses Jahr auf über 1,3 Millionen belaufen soll. Trotz rotem Rechnungsabschluss bleibt der Steuerfuss unangetastet, der weiterhin bei 32 Prozent liegt. Investitionen sind netto in der Höhe von 5,46 Millionen Franken geplant.

12:57 Uhr

Arbon: Ja zur Zentrumsüberbauung «Stadthof»

Visualisierung der geplanten Überbauung an der St. Gallerstrasse. Bild: PD/Nightnurse Images AG

(mso) Die Grüne Heidi Heine und ihre 16 Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich vergeblich gegen die Pläne der Seewarte AG aus Zürich gewehrt. Diese will im Zentrum von Arbon für 70 bis 80 Millionen Franken 84 Wohnungen sowie Büros und Gewerberäumlichkeiten mit einer Fläche von 7'500 Quadratmetern bauen und hat die Migros bereits als Ankermieterin gewonnen. Die Arbonerinnen und Arboner haben dem Projekt mit dem Namen «Stadthof» am Sonntag mit einer Teilzonenplanänderung und einer Änderung des Baureglements die Steine aus dem Weg geräumt. 2'389 Personen stimmten der Vorlage zu, 827 sagten Nein. Der Gestaltungsplan über das Gebiet zwischen St. Gallerstrasse, Webschiffkreisel, Hamel und Novaseta lag bereits im letzten Sommer öffentlich auf. Es gab zwei Einsprachen, die der Stadtrat abwies. Läuft alles nach Plan, könnte der Baustart 2024 und die Einweihung des Stadthofes im Sommer 2026 sein.

Deutliches Ja zum Schulhausverkauf

Das Schulhaus in Birwinken soll verkauft werden. Die Stimmbürger haben dem Plan der Behörde zugestimmt. Bild: Mario Testa

Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken haben dem Verkauf des Schulhauses Birwinken mit 708 Ja- zu 101 Nein-Stimmen zugestimmt. Zum Steuerfuss von 95 Prozent haben 733 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja gesagt. Das Budget und die Investitionsrechnung 2022 wurde mit grossem Mehr von 760 Ja-Stimmen angenommen. (sba)

12:45 Uhr

Sandra Pfister neue Gemeinderätin in Roggwil

Sandra Pfister. Bild: PD

(mso) Die parteilose Sandra Pfister wird die Nachfolgerin von Urs Wehrle (SVP) im Roggwiler Gemeinderat. Sie holte am Sonntag 520 Stimmen und liess dabei Barbara Scherrer (SVP) deutlich hinter sich. Die Bäuerin vereinigte 332 Stimmen auf sich und hat bereits 2011 erfolglos für einen Sitz in der Behörde kandidiert. Das absolute Mehr lag bei 430 Stimmen. Pfister ist 37 Jahre alt und diplomierte Pflegefachfrau. Die zweifache Mutter ist mit dem Roggwiler Feuerwehrkommandanten verheiratet und selber Offizier in der Feuerwehr sowie Vorstandsmitglied des Kinderhauses Pipi Umbrella.

12:40 Uhr

Budget Uesslingen-Buch wird klar angenommen

(sko) Auch in Uesslingen-Buch wurde die Gemeindeversammlung durch eine Urnenabstimmung ersetzt. Am Sonntag haben die Stimmberechtigten das Budget 2022 mit einem Ja-Anteil von 87 Prozent angenommen, das bei einem Aufwand von 4,219 Millionen Franken von einem Minus von rund 500'000 Franken ausgeht. Dank genügend Eigenkapital bleibt der Steuerfuss unverändert bei 52 Prozent. Nettoinvestitionen sind in Höhe von 3,518 Millionen Franken geplant. Ein Ja (97 Prozent) gab es ebenso zur Rechtsformumwandlung des Zweckverbandes Aar Ellikon an der Thur.

12:32 Uhr

Manuela Wacker in der Schulbehörde Ermatingen

(ubr) Manuela Wacker wurde am Sonntag mit 437 Stimmen - bei einem absoluten Mehr von 245 Stimmen - ohne Probleme in die Primarschulbehörde Ermatingen gewählt. Sie übernimmt das Amt bereits per 14. Februar, also dem kommenden Montag. Auf Vereinzelte fielen 52 Stimmen.

Manuela Wacker war die einzige offizielle Kandidatin bei der Ersatzwahl. Der Sitz in der Primarschulbehörde war nach dem Rücktritt von Heidi Gerber frei geworden. Am 26. September 2021 wählten die Ermatinger Schulbürger zwar Jasmine Segginger als ihre Nachfolgerin. Sie konnte das Amt aus beruflichen Gründen dann jedoch nicht wahrnehmen.

12.14 Uhr

Schule Kemmental senkt die Steuern

Die Botschaft der VSG Kemmental. Bild: Screenshot

(ubr) Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Kemmental hatten am Sonntag an der Urne über das Budget und den Steuerfuss 2022 zu entscheiden. Die Schulgemeindeversammlung am 18. Januar war aufgrund der Pandemie abgesagt worden. Die Schulbehörde beantragte die Reduzierung des Steuerfusses um 4 Prozent auf 93 Prozent. Das Budget sieht dennoch bei einem Aufwand von 7,637 Millionen Franken und einem Ertrag von 7,776 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 139'000 Franken vor. Sowohl der neue Steuerfuss, wie auch das Budget wurden nun klar bewilligt. 532 Personen sagten Ja zur Steuerfusssenkung, 28 Personen lehnten sie ab. 503 Stimmberechtigte sagten Ja zum Budget, 47 Bürger legten ein Nein ein. Ebenfalls genehmigt wurde das Protokoll der ausserordentlichen Versammlung im November.