Urnenabstimmung Für eine Viertelmillion Franken: Wegen steigender Schülerzahlen legt die Sek Halingen den Stimmberechtigten einen Projektkredit für einen neuen Pavillon vor Die Schulbürgerinnen und Schulbürger der Sekundarschulgemeinde Halingen entscheiden am Sonntag, 27. März, an der Urne über einen Projektierungskredit für einen neuen Schulpavillon, über die Rechnung 2021 sowie das Budget 2022.

Die Schulanlage Buck der Sek Halingen aus der Vogelperspektive mit dem bisherigen Pavillon im Hintergrund. Bild: Olaf Kühne

Knapp 140 Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Matzingen, Stettfurt und Thundorf drücken derzeit im Schulhaus Buck der Sekundarschulgemeinde Halingen die Schulbank. Tendenz steigend. Deshalb will die Schulgemeinde investieren und legt den Stimmberechtigten am kommenden Sonntag, 27. März, an einer Urnenabstimmung unter anderem einen Projektierungskredit in Höhe von 253'000 Franken für einen Neubau eines Pavillons vor.

Von der zunächst auf Anfang Woche geplanten Versammlung nahm die Schulbehörde Abstand, nachdem die Primarschule Matzingen mit ihren Geschäften ohnehin an die Urne geht. In der aktuellen Botschaft zur Abstimmung der Sek Halingen heisst es:

«Die Sekundarschule benötigt mehr Platz. Die steigenden Schülerzahlen der nächsten Jahre lassen ab 2024 einen Mehrbedarf an Schulraum erkennen.»

Markus Müggler, Präsident Sek Halingen. Bild: PD

Weil zusätzliche Klassen geplant sind, benötigt die Sek Halingen für den Schulbetrieb drei zusätzliche Klassenzimmer und entsprechende Gruppenräume. Geplant sind diese im aus den 70er-Jahren stammenden Pavillon, der seit den 90ern als Raum für Metallwerken und Gestalten genutzt wird. «Der substanzielle Sanierungsbedarf zu Isolation, Heizung, Fenster und Brandschutz geht weit über eine leichte Sanierung hinaus und lässt unter Einbezug von Kosten/Nutzen einen Totalersatz als sinnvolles Vorgehen erachten», schreibt Schulpräsident Markus Müggler in der Botschaft.

Eingeschossiger Neubau mit Flachdach

Bisher hat die Schulbehörde mehrere Varianten erarbeiten lassen und daraus einen Favoriten gekürt. Eine grobe Schätzung unter anderem mit Rückbau des bestehenden Pavillons und eingeschossigem Neubau mit Flachdach und drei Klassenzimmern an derselben Stelle auf der Nordseite des Schulhauses beläuft sich auf 253'000 Franken. Nebst WCs und Technikräumen soll der Pavillon behindertengerecht zugänglich sein.

Planskizze für den neuen Pavillon. Bild: PD

Geht alles nach Plan der Schulbehörde und bewilligt das Stimmvolk den Projektierungskredit, soll an der nächsten Gemeindeversammlung im 2023 das Bauprojekt vorgestellt und über den Kredit abgestimmt werden. Der Projektierungskredit entstammt aus dem Bauerneuerungsfonds.

Weniger rotes Minus als im Budget

Nebst einem grossen Schritt für den Neubau des Pavillons befinden die Schulbürgerinnen und Schulbürger am Sonntag ebenso über die Jahresrechnung 2021 sowie das Budget 2022. Die Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von 3,931 Millionen Franken mit einem Verlust von 37'886 Franken ab. Im Budget rechnete die Behörde noch mit einem Verlust von knapp 137'000 Franken. Für das bessere Resultat verantwortlich zeichnen einerseits Mehreinnahmen beim kantonalen Finanzausgleich sowie Minderausgaben unter anderem bei den Schulliegenschaften. Das Minus wird dem Eigenkapital belastet, das sich per Ende 2021 auf 1,571 Millionen Franken beläuft.

Im Budget fürs laufende Jahr geht die Sek Halingen bei einem Aufwand von 3,878 Millionen Franken von einem Verlust von 81'646 Franken aus, gerechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 29 Prozent.