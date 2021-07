Unwetterfolgen «Sehr stark betroffen»: Winzer in Niederneunforn, Iselisberg, Nussbaumen, Hüttwilen und Herdern müssen trotz Schutznetzen Hagelschäden verkraften Ein Hagelzug hat im Thur- und Seebachtal an den Kulturen grosse Schäden verursacht. Insbesondere sind auch Reben stark betroffen.

Die Schäden an den teilweise intensiv ausgelaubten Trauben sind beachtlich. Bild: Roland Müller

Eine Spur der Verwüstung zog die Hagelzelle durch das untere Thur- und anschliessend das Seebachtal, welche vergangene Woche das heftige Gewitter durch die Nordostschweiz über Zürich, Winterthur und Teile des Thurgaus begleitete. Besonders in Gemeinden des Thur- und Seebachtals wurden viele landwirtschaftliche Kulturen arg in Mitleidenschaft gezogen. Gemäss dem Schadbild lässt sich annehmen, dass es eher kleine Hagelkörner, aber in beachtlichen Mengen, waren, welche die teilweise massiven Schäden an sämtlichen Kulturen verursacht haben.

Deutliche Spuren sind auch in den zahlreichen Reblagen auszumachen. Dabei sind fast allen Lagen mit einer Gesamtfläche von rund 120 Hektaren im unteren Thurtal von Niederneunforn und den gesamten Iselisberg sowie die langgezogenen Lagen von Nussbaumen, Hüttwilen und Herdern massiv betroffen. Rebmann und Weinmacher Urs Hausammann aus Iselisberg sagt:

«Jetzt hat es uns sehr stark getroffen.»

Urs Hausammann, Winzer Iselisberg. Bild: Reto Martin

Ein Grossteil der Reben sei auch mit Blick auf den massiven Druck des falschen Mehltaus präventiv sehr grosszügig ausgelaubt worden, dass die Trauben kaum noch den Schutz des Laubes beanspruchen konnten. Das exakte Schadbild werde sich nun erst zeigen, wenn die Experten der Schweizer Hagelversicherung die versicherten Rebparzellen erstmals abschätzen werden.

Schäden trotz Schutznetzen

Verschiedene Rebbauern setzen vor allem am Iselisberg seit einigen Jahren auf den Einsatz von Seitenschutznetzen, um Hagelschäden zu verhindern oder wenigstens teilweise zu vermeiden. Es zeigt sich nun, dass sie eine hohe Schutzwirkung insbesondere beim Laub haben. Doch die Trauben, welche direkt hinter den Netzen auf der Schlagseite hängen, sind den Hagelkörnern trotz dem Schutz des eher feinmaschigen Netzes ausgesetzt und zeigen entsprechende Schäden. Zudem ist das für die weitere Reifeentwicklung der Trauben sehr wichtige Laub über dem Netz genauso schlimm wie ohne Netz in Mitleidenschaft gezogen worden.