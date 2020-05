Unverpackt einkaufen: Stille Eröffnung der Füllstation Frauenfeld steht kurz bevor

Hüllenloses Einkaufen: In Frauenfeld soll ein Laden eröffnet werden, der unverpackte Lebensmittel verkauft

Eine vierköpfige Projektgruppe sagt Plastik den Kampf an: Sie will in Frauenfeld unverpackte Lebensmittel verkaufen. Einen ersten Test gab es bereits am Wochenmarkt. Dort ist die Idee gut angekommen.