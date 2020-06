«Unüberbrückbare Gräben» und indirekte Aufforderungen für Kündigung: Ortsparteien von links bis rechts stellen beim Knatsch in Steckborn klare Forderungen

«Der Stadtpräsident ist nicht das Opfer, sondern die Ursache für vieles»: Externer Fachmann setzt bei Querelen in Steckborn Druck auf

Der Zwist in Steckborn scheint sich nach aussen hin zu beruhigen. Der Experte jedoch gibt neue Einblicke und stellt Forderungen, an den Stadtpräsidenten und den Stadtrat. Letzterer tagt nach einer ersten Aussprache am Montag.