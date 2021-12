Unterhaltung Zirkusspass mit Polo, Bimbo und Pinguin Rudi: Weihnachtszirkus Stey hat in Frauenfeld zur Galapremiere eingeladen Der Frauenfelder Weihnachtszirkus hat am Donnerstagabend eine äusserst gelungene Premiere gefeiert. Der legendäre und traditionelle Thurgauer Zirkus Stey gastiert noch bis Ende Dezember im Murg-Auen-Park. Von Clown-Shows über Akrobatik und Gesang bis hin zu atemberaubenden Jonglagen und magischen Momenten: Jeder kommt auf seine Kosten.

Poletänzerin Lelde Feldmane in ihrem Element. Bild: Andrea Stalder

Was für ein herrliches Intro mit Lara Zoe, einer jungen und aufstrebenden Sängerin. Die junge Ostschweizer Schlager- und Musicalsängerin verzaubert das Premierenpublikum vom ersten Ton an. Und was schon auf sehr hohem Niveau beginnt, flacht an der Galapremiere vom Donnerstagabend im Zelt des Weihnachtszirkus im Murg-Auen-Park in Frauenfeld in keiner Weise ab.

Im Gegenteil: Dem Zirkus Stey gelingt es, mit allem, was dazu gehört, für kurzweilige Zirkusstunden zu sorgen. Kein Wunder also, läuft der Gute-Laune-Faktor auf Hochtouren. Den Stadtpräsidenten Anders Stokholm sieht man jedenfalls nur lachend. Der männliche Teil vom Bauchrednerduo Kliby und Caroline mischt sich genüsslich unters Volk, und der überaus bekannte Magier und Illusionist Peter Marvey nimmt sich Zeit, den zahlreich anwesenden Medienschaffenden mit Red und Antwort zur Verfügung zu stehen.

Zwei Urgesteine verblüffen wieder

Es sind die Auftritte des Clown-Duos Polo und Bimbo, die wiederkehrend für Lacher sorgen. Nach 28-jähriger Pause stehen die beiden wieder zusammen in der Manege. Passend dazu die Ergänzung durch Bauchredner Marco Knittel, der ungewollt immer wieder Opfer von Polo und Bimbo wird. – Und das ist auch richtig so, denn Lachen ist gesund.

Es geht Schlag auf Schlag. Eingangs noch der grosse Jö-Effekt mit Simone Stey, der jungen Artistin aus der sechsten Stey-Generation, der Jonglage von Nicolas Lagroni, einer der jüngsten Jongleure Europas und Paulin Raatz. Letztgenannte verblüfft mit ihren Pirouetten und Spagaten hoch über dem Erdboden. Wie sie sich am Doppelschwungseil bewegt, sucht seinesgleichen, dem Publikum stockt der Atem.

Waghalsige Stunts und eine Weltpremiere

Plötzlich wird die Assistentin von Illusionist Lars Leerix kurzerhand von einem langen Dolch aufgespiesst. Eine andere verschwindet so mir nichts dir nichts aus dem Scheinwerferlicht, und eine weitere scheint einfach in der Luft zu schweben. Wo sind da bloss die Grenzen der Realität? Kaum eruierbar.

Und dann folgt die atemberaubende Show der «Steam Acrobatic Group» und ihrer «Trampolin Wall». Eine Choreografie mit Salti und waghalsigen Stunts, das Publikum gerät beinahe in Ekstase. Zudem gibt es eine Weltpremiere dank Miss Paulin. Durch ihre eigens entworfene Choreo am «Strapez» wird es manch einem Zuschauer schwindlig.