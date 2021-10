Unterhaltung Erotische Geschichten in der Bibliothek: So verlief die Ladies Night in Eschlikon 20 Frauen finden sich am Donnerstagabend zur Ladies Night in der Eschliker Bibliothek ein – zu einer Geschichtsstunde voller Liebe, Erotik und vielen Lachern.

Madeleine Bosshart erzählt in der Eschliker Bibliothek erotische Geschichten. Bild: Christoph Heer

Viel Geduld brauchten die Betreiberinnen der Eschliker Bibliothek, bis sie nun endlich ihre Ladies Night veranstalten konnten. Eigentlich hätte dieser Frauenabend schon im Februar 2020 stattfinden sollen, Corona war dagegen. Nun war die Freude umso grösser, als am Donnerstagabend rund 20 Frauen in der ansehnlich hergerichteten Bibliothek Platz nahmen und gespannt auf Madeleine Bosshart und ihre erotischen Geschichten warteten.

«Es ist seit vielen Monaten unser erster Anlass in dieser Grössenordnung, das freut uns schon riesig», sagt Bibliotheksleiterin Susanne Rüdisühli. Sie hat mit ihren Mitarbeiterinnen Karin Stäheli, Eva Hinderling und Anita Huber zu einem Abend eingeladen, der es von Beginn an in sich hatte. Seit 2010 arbeitet Madeleine Bosshart nämlich als Sexologin. In ihrer Praxis bietet sie Beratungen für Frauen, Männer und Paare an. Zu ihrer Leidenschaft gehört aber auch das erzählen von Geschichten, mimikstark, witzig, unterhaltsam, aber auch mal tiefgründig, dürfen dabei ihre Erzählungen sein.

Liebe, Erotik und Lachen

Es ist eine Geschichtenstunde voller Liebe, Erotik und vielen Lachern. Madeleine Bosshart gelingt es von der ersten Sekunde an, ihre Zuhörerinnen in ihren Bann zu ziehen. «Ich habe heute Abend Geschichten aus dem Orient, Afrika und Asien mit dabei», sagt sie erklärend und Barfuss in der Bibliothek stehend. Thematisiert wird unter anderem ein Töpfchen, das zwar überall stehlen geht, schlussendlich aber für die ganz grosse Liebe sorgt.

Wie und wo sich die allererste Liebesnacht auf der Welt zugetragen hat, wissen nun die Besucherinnen auch. Und was passiert, wenn ein ansonsten ruhiger und treffsicherer Jäger plötzlich nervös wird, weil er sich nämlich in die Schwester einer Pythonschlange verliebt, sorgte für viel Unterhaltung. Selbstredend sind Vulva und Penis das Thema, aber nicht nur. Humorvoll und mit viel Leidenschaft horchen die Zuhörerinnen, ehe sie sich beim nachfolgenden Apéro untereinander austauschen.

Dass wieder einmal ein Anlass in dieser beliebten Bibliothek stattfinden konnte, freut an diesem Abend besonders. Hoffentlich bald wieder. Dann vielleicht mit Bier und Zigarren und nur für Männer.