Unterhaltsamer Einsatz der Kantonspolizei Thurgau Das Spiel der Kantonspolizei Thurgau entführte die Besucher seines Jahreskonzerts in Märstetten in die Welt der Filmmusik. Erwin Schönenberger

Das Orchester während des Konzerts. (Bild: Erwin Schönenberger)

So lässt man sich einen Polizeieinsatz gefallen, nämlich als Blasorchester, das auf recht hohem Niveau beste Unterhaltungsmusik präsentiert. Das dachten wohl auch die zahlreichen Besucher und Fans, die am diesjährigen Jahreskonzert in der Weitsichthalle in Märstetten die Plätze füllten.

Und sie sollten ihren Besuch nicht bereuen. Unter der Leitung von Sarah Belz bot das besondere Blasorchester einen bunten Querschnitt aus der Welt der Filmmusik. Auch die Tambourengruppe vermochte zu überzeugen.

«Skyfall», «Lion King» und «Halleluja»

Eigentlich fehlte nur das Flimmern auf der Leinwand und man wäre wahrhaft in die schöne und spannende Welt des Films eingetaucht. Doch das gut besetzte Korps der Polizeimusik Thurgau vermochte das Publikum auch so in gute Stimmung zu versetzen. Die engagierte Dirigentin schaffte es, das Orchester in allen Stilrichtungen zu sehr guten musikalischen Leistungen zu führen.

Die Moderation von Karin Raghetto zusammen mit Präsident Godi Kuhn führte unterhaltsam und informativ durch das abwechslungsreiche Programm. Bekannte Melodien aus «Skyfall», «Lion King» oder das beliebte «Halleluja» von Leonard Cohen aus dem Film «Shrek» erklangen dank sehr gutem Arrangement in einer begeisternden Weise, wobei vor allem die jazzigen Elemente der Musikstücke zu überzeugen vermochten. Man spürte, dass die Dirigentin in diesem Musik-Genre zu Hause ist und dies auch ihren Orchestermitgliedern weitergeben kann.

Grossratspräsident lobt Engagement

Dass die Polizeimusik Thurgau überall beliebt ist, zeigte auch der stattliche Aufmarsch von bekannten Persönlichkeiten der kantonalen und eidgenössischen Politik. «Begegnungen mit Menschen, die engagiert sind», dies ist gemäss Grossratspräsident Turi Schallenberg das Erfolgsrezept eines solchen Anlasses.

Und engagiert waren sie allemal, die Polizistinnen und Polizisten auf der Bühne. Spürbar war dabei einerseits die Ernsthaftigkeit, mit der musiziert wurde, aber auch die Freude am Zusammenspiel. Perfektion erwartet man von den Polizeiangehörigen ja in ihrem Beruf, aber diese Ernsthaftigkeit und Leistungsfähigkeit war auch am Jahreskonzert zu spüren.

So kam das Publikum in den Genuss eines unterhaltsamen, von bester Blasmusik geprägten Abends. Die Begeisterung über das Gebotene zeigte sich auch im langen Schlussapplaus, der vom Orchester mit dem Volksmusik-Hit «Alls was bruuchsch uf dä Wält» und dem traditionellen «Thurgauermarsch» belohnt wurde.