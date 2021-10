Unter Wasser Leidenschaft fürs Filmen und Tauchen kombiniert: Kunststudentin filmt Tauchgrabungen in Steckborn-Feldbach Anita Moresi stammt aus Schlatt und ist gelernte Konditorin und Köchin. Die 27-Jährige hat im Rahmen ihres Filmstudiums an der F+F Schule für Kunst und Design Zürich einen Kurzfilm zu den Tauchgrabungen in Steckborn-Feldbach gestaltet.

Tauchgrabung in Steckborn-Feldbach, gefilmt von Anita Moresi. Bild: PD

Filmisches Abtauchen war angesagt. Weil sie schon früher gerne in Steckborn tauchte, haben die dortigen archäologischen Ausgrabungen grosses Interesse bei Anita Moresi erweckt. Für ihren ersten Studiengang an der Zürcher F+F Schule für Kunst und Design sollte die Thurgauerin einen dokumentarischen Kurzfilm gestalten. Die Tauchgrabungen in der Steckborner Turgibucht, einer Fundstelle für Pfahlbausiedlungen, waren perfekt dafür geeignet, die ersten Filmerfahrungen zu sammeln. Die Filmstudentin hat die Gelegenheit bekommen, ihre Kollegin, die an diesem Ort als Archäologin tätig ist, bei der Arbeit zu begleiten. Sie durfte sowohl auf dem Land als auch unter Wasser mit dabei sein. Moresi erklärt:

Anita Moresi, Filmstudentin. Bild: PD

«Ich konnte meine beiden Leidenschaften fürs Tauchen und Filmen kombinieren.»

Zum Filmen benutzte Moresi eine herkömmliche Videokamera. Zusätzlich brauchte sie ein wasserdichtes Gehäuse für die Kamera sowie Tauchausrüstung. Das besagte Material musste sie selbst besorgen. Von der Kunstschule erhielt sie das dazugehörige Tonequipment.

Kurzfilm «Unterwasser» von Anita Moresi. Quelle: YouTube

Pfahlbaufundstellen Turgi und Schanz Auf beiden Seiten der Steckborner Altstadt befinden sich im Flachwasserbereich Pfahlbausiedlungen. Die Fundstellen liegen in der Turgibucht sowie in Schanz. Sie gerieten bereits nach Mitte des 19. Jahrhunderts ins Interesse der Forschung, als bei Niedrigwasser des Untersees Pfähle auftauchten. Durch Bohrungen und systematisches Freilegen des Seegrundes konnten Archäologinnen und Archäologen 1982 sowie besonders von 2006 bis 2009 ausgedehnte Pfahlfelder und Schichten von mehreren Siedlungen dokumentieren. Die Datierung der Fundstelle liegt zwischen dem beginnenden vierten und der Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus. 1982, 2002 und 2005 wurden die Siedlungen im Bereich Schanz auf der Ostseite des Städtchens untersucht. Diese stammen aus dem zweiten Viertel des vierten Jahrtausends vor Christus. In beiden Fundstellen wird der Erhaltungszustand seit einigen Jahren überwacht. (red)

Unter Wasser zu filmen ist schwierig

Das Kennenlernen vom Equipment sowie das Erforschen unter Wasser bereitete der Filmstudentin besonders viel Freude. Zudem lernte sie, dass ein solches Projekt eine grosse Vorbereitungszeit benötigt. Nebst den positiven Erlebnissen musste sich Moresi einigen Schwierigkeiten stellen. Zum einen konnte sie mit ihrer Ausrüstung nur zirka 30 Minuten unter Wasser bleiben, während es die Archäologinnen und Archäologen bis zu vier Stunden aushielten. Zum anderen war es schwierig, die Unterwasser-Expeditionen im perfekten Winkel zu filmen, weil die daraus entstandenen Staubwolken oft die Sichtweise der Kamera verdeckten und auch für Probleme bei der Beleuchtung sorgten.

Drohnenaufnahme der Tauchgrabung in Steckborn-Feldbach. Bild: PD

Mit dem Endergebnis ist Moresi sehr zufrieden. Obwohl der Kurzfilm im Bereich der Bildtechnik noch Verbesserungspotenzial habe, sei er für sie eine wichtige erste Erfahrung. Dazu sagt sie:

«Meine Faszination für Dokumentarfilme bleibt, allerdings würde ich auch gerne bei Spiel- oder Animationsfilmen mitarbeiten.»