UNTER FREIEM HIMMEL Am Frauenfelder Flohmarkt auf der Suche nach der Frau fürs Leben und anderen Raritäten Fräuli & Leuli: Saisonstart im Burstelpark. Das warme Wetter sorgte am Samstag für einen Grossaufmarsch an Standbetreibern und Besuchern. Die einen verkauften Goldschürf-Utensilien, die anderen spendeten ihren Erlös humanitären Projekten im Kosovo.

Wollen nach langer Zeit wieder mal unter die Leute kommen: Walter Meyer, Heidi Marty und Köbi Schirmer. Bild: Andreas Taverner

Einen besseren Start in die Flohmarktsaison als am vergangenen Samstag hätten die zahlreichen Besucher und Standbetreiber im Burstelpark nicht erwischen können. Warmes Wetter und eine Einladung per Whatsapp veranlassten Bernhard Müller aus Aadorf, an den Stand von Markus Zinniker, Winterthur, zu kommen. «Ich musste ihn einfach besuchen», sagt Müller und ist voll des Lobes über den Anbieter

«Er ist ein fairer Aussteller.»

Ausserdem führe er das grösste Sortiment an Goldschürfutensilien, hebt Müller eine Besonderheit von Zinniker hervor. Dieser freut sich, endlich wieder unter Menschen zu kommen und am Flohmi-Leben teilnehmen zu können. «Ich führe aber auch Rubine, Smaragde und alle Arten von Silberschmuck im Sortiment», ergänzt er. Ausserdem freut er sich darauf, bald wieder Goldwaschkurse zu geben.

Schätzen einander: Bernhard Müller mit Markus Zinniker. Bild: Andreas Taverner

Walter Meyer aus Aawangen besucht den Flohmarkt, da er wieder unter Leute kommen will. «Ich war genug lange zu Hause eingesperrt», erklärt er seine Motivation. «Zwei Schönheiten, wie es Walter und Köbi sind», will Heidi Marty aus Frauenfeld am Markt treffen. Ausserdem versucht Marty, bei der Herzensangelegenheit von Köbi behilflich sein. Köbi Schirmer aus Turbenthal ist nämlich auf der Suche nach einer Frau. Der rüstige Rentner hat an Flohmärkten nicht nur viel über Uhren gelernt, sondern auch seine besten Freunde gefunden. Nur eine Frau fehlt ihm noch zum vollkommenen Glück. Ausserdem versucht der Liebhaber alter Dinge wie Taschenuhren und Sackmesser immer auch noch, sein Sackgeld aufzubessern.

«Ich habe eine knappe Rente.»

So begründet Schirmer, weshalb er nach Frauenfeld kommt, um Sachen zu verkaufen.

Handeln miteinander: Ruth Martin und Jasmin Deck-Allemann. Bild: Andreas Taverner

Das vielfältige und spannende Angebot lockt Ruth Martin aus Kreuzlingen nach Frauenfeld. Ob sie etwas findet, weiss Martin noch nicht. Der Stand von Jasmin Deck-Allemann, Eschenz, bietet nebst Porzellan, Holzfiguren und Schuhen auch Kleider an. «Vieles habe ich vor der Entsorgung gerettet, meistens direkt ab der Strasse.» Der Erlös sei für humanitäre Hilfe im Kosovo bestimmt, erklärt sie ihr Engagement am Flohmarkt.