«Unsere Zeit im Nebenamt reicht hinten und vorne nicht»: Frauenfelder Stadtrat kontert Kritik aus dem Gemeinderat zu Arbeitsbelastung und Lohn Als Reaktion auf eine kritische Frage aus dem Gemeinderat zur Arbeitsbelastung im Stadtrat legt dieser erstmals die Arbeitspensen sämtlicher Stadtratsmitglieder offen.

Vor Corona sassen die Mitglieder des Stadtrates während einer Gemeinderatssitzung Schulter an Schulter. Bild: Andrea Stalder,

11. Dezember 2019

Weniger Verantwortung mit mehr Lohn. Diesen Vorwurf hat Gemeinderat Thomas Gemperle (SVP), mittlerweile zurückgetreten, in Richtung Stadtpräsident Anders Stokholm gerichtet. Unter dem Stichwort Arbeitsbelastung Stadtrat wollte er im Rahmen der Fragestundesitzung im Gemeinderat von Ende Oktober wissen, wie sich die Belastung des Stadtpräsidenten im Vollamt in den vergangenen Jahren entwickelt hat und wie sich die Pensen der vier nebenamtlichen Stadtratsmitglieder verändert haben. «Sind Veränderungen der Pensen geplant oder wie erklärt sich der Stadtpräsident, dass seine Vorgänger mehr Verantwortung hatten mit demselben Lohn?», legitimierte Gemperle seine Kritik.

Thomas Gemperle, Gemeinderat Frauenfeld, SVP, bis Oktober 2020. Bild: PD

Damit hat Gemperle die längst ad acta gelegte Schatulle namens Lohn-Initiative wieder hervorgezogen. Im November 2013 stimmte die Frauenfelder Bevölkerung dem gemeinderätlichen Gegenvorschlag zur Initiative «200'000 Franken sind genug» – unter anderem von Gemperle initiiert – zu, womit die Löhne der Stadtratsmitglieder moderat gesenkt wurden. Daraufhin trat das Reglement über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates anfangs 2015 in Kraft. «Die Aussage, der aktuelle Stadtpräsident habe denselben Lohn wie sein Vorgänger ist falsch», sagte Vizestadtpräsidentin Elsbeth Aepli im Namen des gesamten Stadtrates zur gestellten Frage Gemperles.

Elsbeth Aepli, Vizestadtpräsidentin Frauenfeld, CVP, Departementsvorsteherin Alter und Gesundheit. Bild: Reto Martin

Wie in der Abstimmungsbotschaft von 2013 nachzulesen ist, verdiente alt Stadtammann Carlo Parolari bei Amtsantritt jährlich 253'000 Franken, zuzüglich 22'000 Franken Spesen. Anders Stokholm, seit Juni 2015 im Amt, hingegen bekam bei Amtsantritt 220'000 Franken Lohn und 18000 Franken Spesen. «Das sind also rund 14 Prozent weniger», rechnete Aepli vor.

Krisen wie Wärmering oder Corona fordern noch mehr

Weniger Verantwortung trage der aktuelle Stadtpräsident keineswegs. «Seine Arbeitsbelastung hat nicht abgenommen», sagte Aepli. Gerade der Bereich Kommunikation etwa sei immer anforderungsreicher. Und auch seine Führungsspanne sei nicht kleiner geworden.

«In Krisensituationen wird immer der Einsatz des Stadtpräsidenten gefordert.»

Das sei so gewesen bei der Krise um die Wärme Frauenfeld AG oder sei gegenwärtig so während der aktuellen Coronapandemie.

Bei den vier nebenamtlichen Stadträten, die gemeinsam 200 Stellenprozente untereinander aufteilen, wirkte sich die Lohn- Initiative ebenso aufs effektive Salär aus. Vor 2015 verdiente ein Stadtrat bei Amtsantritt 107'154 Franken zuzüglich Spesen, seither sind es bei Amtsantritt lediglich noch 95'141 Franken plus Spesen.

Unter anderem durch die Reorganisation in den Departementen, als etwa die Werkbetriebe vom Stadtpräsidenten dem Departement Freizeitanlagen und Sport angegliedert wurden, habe die Arbeitsbelastung der Stadträte zugenommen. «200 Stellenprozente reichen an sich nicht mehr», sagte Aepli. Zusatzbelastungen wie etwa die Liegenschaftsstrategie oder die neuen, departementsübergreifenden Legislaturschwerpunkte verstärkten diese Arbeitsbelastung zusätzlich. Aepli sagte:

«Und in der aktuellen Krise war die zeitliche und persönliche Belastung von uns Nebenamtlichen gross.»

Angesichts der Kadenz von Entscheidungen und Sitzungen habe die für das Nebenamt vorgesehene Zeit «hinten und vorne» nicht gereicht. So bleibe das «Normale» liegen.

Eine Hälfte gleichmässig, andere je nach Arbeitslast

Die Hälfte der Stellenprozente werden unter den Stadtratsmitgliedern gleichmässig zu je 25 Prozent aufgeteilt. «Die weiteren 100 Prozent erfolgen je nach Arbeitsbelastung», sagte Aepli. Das führt seit dem Amtsantritt der drei neuen Stadträte Barbara Dätwyler, Fabrizio Hugentobler und Andreas Elliker im Juni 2019 zu folgenden Pensen:

Elsbeth Aepli, Departement für Alter und Gesundheit: 44 Prozent,

Barbara Dätwyler, Departement für Gesellschaft und Soziales: 50 Prozent,

Fabrizio Hugentobler, Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport: 48 Prozent,

Andreas Elliker, Departement für Bau und Verkehr, 58 Prozent.

Diese Aufteilung auf die einzelnen Stadtratsmitglieder, die laut Aussagen von Vizestadtpräsidentin Aepli bis Ende 2020 so bleibt, liege in der Entscheidungskompetenz des Stadtrates. Betonen will sie zudem, dass sich die aktuellen Stadtratsmitglieder «sofort alle in die Ferien abmelden beziehungsweise ein fürsorglicher Arbeitgeber einzelnen sogar Zwangsferien verordnen würde», zöge man einen Vergleich zwischen den Arbeitsstunden der Stadtratsmitglieder mit jenen der städtischen Mitarbeitenden.

Deshalb würden die nebenamtlich tätigen Stadtratsmitglieder für interne Zwecke die Arbeitszeiten aufschreiben, wie Aepli sagte. Und: «Wie die Pensumsverteilung ab 2021 sein wird, werden wir intern entscheiden.»