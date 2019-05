«Unkraut gibt es nicht» – Thurgauer Gärtner forcieren einheimische Wildstauden Acht Thurgauer Gärtnereien konzentrieren sich diese Saison auf einheimische Wildstauden. Die Forcierung dieser für Insekten wertvollen Pflanzen ist Teil des Biodiversitätsprojekts des Verbands. Larissa Flammer

Kesswil TG - Einheimische Wildstauden sollen den Thurgau erobern. Treffen mit Jardin-Suisse-Thurgau-Präsident Viktor Gschwend und Rolf Schläpfer, CEO von Roth Pflanzen. Auf dem Bild: Rolf Schläpfer (blaue Jacke) und Abteilungsleiter Stauden Hans Germann.

Bei der Bepflanzung des Gartens oder des Balkons fällt die Wahl oft auf bunte, grosse Blumen. Pfingstrosen zum Beispiel. «Die wollen wir nicht verteufeln», sagt Hans Germann.

«Es soll ein Miteinander sein.»

Germann ist Produktionsleiter bei der Roth Pflanzen AG in Kesswil. Unter seiner Aufsicht werden dort jährlich über 500'000 Stauden gezogen – neben vielen anderen Pflanzen. Wenn Germann von «Miteinander» spricht, geht es aber hauptsächlich um die Stauden.

In der laufenden Gartensaison ist es ein erklärtes Ziel der Thurgauer Gärtner, die Biodiversität zu fördern. Neben der Aufwertung des Botanischen Gartens in Frauenfeld und den Insektenbuffets im ganzen Kanton sind die Thurgauer Wildstauden ein weiterer Teil des Projekts.

«Diese sind stark am Kommen», weiss Germann. Acht Gärtnereien haben den Fokus in diesem Jahr deshalb auf sie gelegt – darunter auch Roth Pflanzen und Blumen Gschwend von Jardin-Suisse-Thurgau-Präsident Viktor Gschwend.

Kunden planen ihren Garten mithilfe der Broschüre

Bei den acht Gärtnereien und beim Sekretariat des Unternehmerverbands ist auch eine Broschüre erhältlich, in der 50 Thurgauer Wildstauden beschrieben werden. Die Autoren Markus Neubauer und Andreas Kopp haben Pflanzenporträts mit den wichtigsten Eigenschaften wie Wuchs, Blütenfarbe und Verwendung zusammengestellt.

Hans Germann, Produktionsleiter bei Roth Pflanzen, zeigt die starken Wurzeln einer jungen, Thurgauer Wildstaude. (Bild: Andrea Stalder)

Auch der jeweilige Nutzen für Insekten ist dort beschrieben – insbesondere für Bienen und Schmetterlinge. Viktor Gschwend erklärt:

«Es gibt sehr viele Pflanzen ohne Wert für Insekten.»

Je nach Art sind aber Raupen und Schmetterlinge auf Nektar und Blätter von bestimmten Pflanzen angewiesen. Germann sagt: «Pflanzt man etwa Wilde Möhre an, hat man fast sicher Schwalbenschwanz-Schmetterlinge im Garten.»

Die Gärtner haben mit ihrer Wildstauden-Aktion offenbar den Geschmack ihrer Kunden getroffen. Paul Schläpfer, Inhaber und CEO der Roth Pflanzen AG, erzählt:

«Die Leute kommen mit der Broschüre ins Gartencenter, die einzelnen Seiten mit Zetteln markiert, und wissen genau, was sie wollen.»

Bei der Kesswiler Firma wurde deshalb sogar ein Teil der Fläche im Verkaufscenter speziell mit den Thurgauer Wildstauden eingerichtet. Ein Plakat und eine der Insektenbuffet-Boxen machen dort auf die gesamte Aktion aufmerksam.

Für jeden Standort gibt es die passende Staude

Die Biodiversitätsboxen sind ebenfalls mit Thurgauer Wildstauden bepflanzt. Die letzten der 125 Stück, die in diesem Jahr vermietet werden, stehen noch bei der Firma Roth Pflanzen. Produktionsleiter Germann sagt: «Der Sinn der Boxen ist, dass den ganzen Sommer über immer etwas blüht und die Insekten Nahrung haben. Wildstauden bieten genau das.»

Zu den Stauden, die in der Broschüre aufgeführt sind, gehören zum Beispiel Färberkamille, Wiesenmargerite oder die Rote Lichtnelke. Wildstauden sind ungezüchtete Arten, von denen einige eher bodennah wachsen und andere in die Höhe schiessen. Sie haben auch verschiedene Ansprüche an Boden und Lichtverhältnisse, weshalb Germann sagt: «Es gibt für jeden Standort die passende Staude.»

Weil sich manche gerne und leicht versamen, ist beim Jäten ein gutes Auge nötig, damit nicht aus Versehen die zum Teil unscheinbaren jungen Stauden gezupft werden. Obwohl: Gemäss Viktor Gschwend gilt: «Unkraut gibt es nicht.» Man spricht von «Beikräutern» oder «Pflanzen am falschen Standort».