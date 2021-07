Ungewöhnliche Umfrage Freiestrasse inmitten der Frauenfelder Altstadt scheidet die Geister: Was auf der Krizzelbox steht und was die Stadt macht Ideen, Wünsche, Forderungen: Auf der Krizzelbox in der Altstadt haben viele ihre Anliegen platziert. Der Planungsbericht für die Freiestrasse liegt vor. Doch zuerst muss er durch den Stadtrat, der auch die Auswertung über die Mitwirkung zum Gesamtbild abwarten will.

Die Krizzelbox vor dem Stadtlabor an der Zürcherstrasse 153. Bild: Samuel Koch

Die Freiestrasse bewegt, sie interessiert, sie polarisiert. Die Freiestrasse, die rund 250 Meter lange Verkehrsader, die sich mitten durch die Frauenfelder Altstadt zieht. Die Freiestrasse, die im Gemeinderat schon zu kontroversen Äusserungen geführt hat. Die Freiestrasse, wofür die Stadt immer wieder Meinungen eingeholt hat, von Anwohnern, von Detaillisten und Gewerbetreibenden, von der Öffentlichkeit.

Die jüngste Umfrage aber ist ungewöhnlich. Seit Februar steht nämlich die rosarote Krizzelbox in der Altstadt, zunächst vor dem Brunnen an der Freiestrasse, jetzt seit einigen Wochen vor dem Stadtlabor an der Zürcherstrasse.

Nur, was haben die Passanten auf diesen rosaroten Klotz mit rund einem Kubikmeter Fassungsvermögen gekrizzelt? – «Mehr Sitzgelegenheiten», steht da. «Bäume pflanzen, Tische & Bänkli.» Jemand hat «Cafés» eingeritzt. Jemand anderer schreibt mit Filzstift: «Öffentliches WC.» Kaum überraschend polarisiert auch die Parkplatzfrage. «Autofrei», schreibt jemand. Auf der anderen Seite der Box steht gekritzelt: «Mehr Parkplätze.» Dazu schreibt jemand mit einem dazugehörigen Pfeil «weniger» drüber.

«Mehr Sitzgelegenheiten!», fordert diese gezeichnete Frau. Bild: Printscreen

Die Krizzelbox initiiert hat Sabina Ruff, Bereichsleiterin Sozialraum beim Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung (AKW). Sie will sich hüten, zu Inhaltlichem Stellung zu nehmen, sagt aber:

«Der Rücklauf ist gut, viele Leute nutzen die Krizzelbox oder bleiben stehen, um zu lesen.»

Sabina Ruff, Bereichsleiterin Sozialraum beim Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung. Bild: Kevin Roth

Auch deshalb steht die multifunktional einsetzbare Box mittlerweile vor dem Stadtlabor. Als etwas Spezielles in der Stadt soll sie auffallen und zu Diskussionen anregen.

Multifunktional ist die Krizzelbox deshalb, weil Ideen, Wünsche und Forderungen auch im Internet erfasst werden konnten. Zwischen Mitte Februar und Mitte März entstand dort eine Welle an Kommentaren, teilweise mit Namen, teilweise anonym, teilweise bloss mit einem Satz, teilweise mit Begründung und Argumenten. Nur ein paar wenige sind losgelöst von der kontroversen Parkplatzfrage. Jemand fordert:

«Keine Parkplätze. Eine Fussgängerzone mit Bäumen und Sitzgelegenheiten.»

Zufahrt zur Freiestrasse vom Rathausplatz her mit der evangelischen Stadtkirche. Bild: Samuel Koch

Andere gehen weiter und verlangen nicht nur eine autofreie Altstadt, sondern eine autofreie Innenstadt. Und Parkplatzbefürworter entgegnen mit Kommentaren wie: «Die oberirdischen Parkplätze müssen erhalten bleiben» oder «Mehr Parkplätze fürs Gewerbe und Läden». Jemand anderes schreibt:

«Es muss zwingend möglich sein, Einkäufe und Treffen in der Altstadt zu ermöglichen – das geschieht nicht nur zu Fuss oder per Fahrrad.»

Es gibt aber auch ausgewogenere Kommentare zur Parkplatzfrage. So wünscht sich jemand «eine Innenstadt mit guter Durchmischung von Ladengeschäften aller Art einschliesslich Lebensmittelgeschäften». Ein anderer Kommentarschreiber fordert Kurzzeitparkplätze. Ein weiterer wünscht sich ein ähnliches Regime wie in der Zürcherstrasse, «damit die Freiestrasse möglichst vielseitig genutzt werden kann».

Die bestehenden Parkplätze in der Freiestrasse. Bild: Samuel Koch

Und dann gibt es Kommentare, die mit der Parkplatzfrage nichts zu tun haben. Etwa dieser: «Ich finde, der Wochenmarkt gehört auch in die Altstadt.» Oder jemand anderes wünscht sich einen eingezäunten Hundeplatz und grüne Flächen. «Die Hunde könnten spielen, Frauchen und Herrchen auf einer Bank könnten Platz nehmen.»



Planungsbericht noch nicht durch Vorprüfung

Das AKW freut sich über die vielen Kommentare. «Wir nehmen jeden einzelnen sehr ernst und sind gespannt auf weitere Stimmen», schrieb Sabina Ruff in die Kommentarspalte. Die Ergebnisse hat das AKW gesammelt und ausgewertet, sie fliessen in einen Planungsbericht. Dieser liegt zwar schon vor, ist aber weder durch die Vorprüfung noch durch den Stadtrat, betont Stadtrat Andreas Elliker. Der Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr sagt:

«Wir wollen keine Schnellschüsse und uns an die Zeitpläne halten.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Erst nächste Woche, 11. Juli, läuft die Frist für die Mitwirkung zum Gesamtbild 2024 der Agglomeration Frauenfeld ab. Darin sind ebenfalls verkehrstechnische Massnahmen enthalten, worüber das Stimmvolk im ersten Halbjahr 2022 an die Urnen gerufen wird.

Es wäre verführt, jetzt Ergebnisse zur Freiestrasse zu veröffentlichen, bevor überhaupt die die Resultate aus dem Mitwirkungsprozess zum Gesamtbild erfasst haben, meint Elliker und ergänzt: «Die Umfragen für dieses zentrale Projekt müssen aufeinander abgestimmt sein.» Mit der bevorstehenden Volksabstimmung zu den 50 unterirdischen Parkplätzen beim Ergänzungsbau zum Regierungsgebäude von Ende September habe die Verzögerung indes nichts zu tun.