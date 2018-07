Unbekannter springt auf Zelt: Open-Air-Frauenfeld-Besucherin im Spital

Mit seinen Mittelfingern ist Eminem zurück in Frauenfeld

Mit einer spektakulären Show begeisterte der US-Superstar Eminem am Freitagabend 50'000 Besucherinnen und Besucher am Open Air Frauenfeld. Zuletzt gastierte der 43-Jährige aus Detroit 2010 auf der Grossen Allmend. Dem bis auf die Sekunde getakteten Konzert fehlte es jedoch an Spontanität.