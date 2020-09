Unbekannter bedrängt Zwölfjährige in Thurgauer Schulhaus sexuell +++ Aadorfer Schulpräsidentin: «Schülerin hat sich sehr gut gewehrt» +++ Polizei erhält Hinweise Am Donnerstagmorgen ist eine Zwölfjährige im Schulhaus in Guntershausen bei Aadorf von einem unbekannten Mann sexuell bedrängt worden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Der Übergriff ereignete sich am Donnerstagmorgen. Symbolbild: Archiv/Keystone

(kapo/dwa/rsc) Astrid Keller ist am Donnerstag eine gefragte Frau. Die Aadorfer Schulpräsidentin muss mehrere Medienanfragen zu einem Vorfall in der Schule Guntershausen beantworten. Dort – im Schulhaus – hat ein Unbekannter während der Pause, kurz vor 10 Uhr, eine zwölfjährige Schülerin sexuell bedrängt, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. «Er hat sie angefasst», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei.

Als das Mädchen nach Hilfe schrie, ergriff der Mann die Flucht. Die Schülerin blieb körperlich unverletzt. Astrid Keller berichtet:

«Eine Lehrerin hat den Mann noch ein Stück weit verfolgen können.»

Nähere Auskünfte zum Tathergang könne sie aber nicht machen. «Es tut mir leid, dass so etwas passieren konnte», sagt Keller weiter. Das einzig Positive an dem Vorfall sei, dass sich die Schülerin «sehr gut gewehrt» hat.

«Wir wollen nun allen Schülern vermitteln, wie sie sich in solchen Situationen wehren können», benennt Keller eine bereits festgelegte Massnahme. Den Guntershauser Schulkindern habe man noch am Mittag ein Informationsschreiben zum Vorfall an die Eltern mitgeben können.

Nun geht es für die Schulgemeinde Aadorf darum, zu klären, wie ein solcher Vorfall künftig allenfalls verhindert werden könnte, sagt Keller. «Für uns steht die Sicherheit unserer Schüler an oberster Stelle.» Auf den Schulbetrieb hatte der Vorfall keinen grossen Einfluss, erklärt Keller:

«In Guntershausen ist am Donnerstagnachmittag ohnehin schulfrei.»

Mit dem Unterricht wolle man am Freitag wie gewohnt weiterfahren, damit möglichst schnell wieder Normalität einkehrt.

Gesuchter ist etwa 30 Jahre alt

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Der Mann wird als zirka 30-jährig beschrieben. Er ist von eher fester Statur, hat kurze braun-schwarze Haare und einen Bart. Er trug dunkelblaue Jeans und ein schwarzes Oberteil. Laut Matthias Graf hat die Kantonspolizei bereits Hinweise von Zeugen erhalten.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen beim Schulgelände gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058-345-22-70 zu melden.