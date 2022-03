Umwelt Grösser und moderner: Spatenstich für die neue Kläranlage des Abwasserzweckverbands Region Diessenhofen ist erfolgt Der Spatenstich ist gemacht, die Bauarbeiten beginnen. Die Kläranlage Region Diessenhofen wird in den nächsten drei Jahren ausgebaut und modernisiert. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2025 vorgesehen.

Spatenstich zum Start der Modernisierung der Kläranlage Region Diessenhofen. Mit dabei: Fredy Danner, Teamleiter Abwasserreinigung Hunziker Betatech AG (4.v.l.), direkt daneben Peter Mathys, Gemeindepräsident von Basadingen-Schlattingen, und Markus Birk, Gemeindepräsident von Diessenhofen. Bild: Ralph Ribi

Noch gibt es viel zu tun, aber der Fahrplan ist klar. Im Herbst 2025 soll die ausgebaute und modernisierte Kläranlage Region Diessenhofen fertiggestellt werden. Zum Abwasserzweckverband, bislang bestehend aus der Stadt Diessenhofen, politisch Basadingen-Schlattingen und Wagenhausen mit dem Ortsteil Rheinklingen, gesellt sich nun auch die deutsche Gemeinde Gailingen hinzu.

Fredy Danner

Teamleiter Abwasserreinigung Hunziker Betatech AG Bild: Ralph Ribi

Beim Spatenstich am Mittwochvormittag erklärt Fredy Danner von der Hunziker Betatech AG aus Winterthur, in welche Etappen das Bauprojekt gegliedert ist. Er war bereits vor 21 Jahren dabei, als das auf Kläranlagen spezialisierte Unternehmen die heute noch bestehende Anlage Diessenhofens gebaut hat. «Die Kläranlage ist nun in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden», sagt er. Weitere Faktoren, die einen Neubau nahelegten, sind steigende Einwohnerzahlen in den zum Verband gehörenden Gemeinden sowie neue Verfahren in Sachen Abwasserreinigung.

Abwasserzweckverband Region Diessenhofen

Dükerleitung unter der Rheinbrücke

In einer ersten Bauetappe werden die mechanische sowie die biologische Reinigung erweitert. Es gibt ein neues Belebungsbecken, worin im Abwasser gelöste organische Stoffe abgebaut werden. Der Schlamm setzt sich dann im ebenfalls neugebauten Nachklärbecken ab und wird von dort in den Faulturm transportiert. In einem nächsten Schritt werden zwei neue Sandfänge und Vorklärbecken gebaut. «Diese Arbeiten sollten voraussichtlich im August 2024 fertig sein», sagt Danner.

Markus Birk

Stadtpräsident Diessenhofens Bild: Ralph Ribi

Zu den Abschlussarbeiten gehören sowohl der Umbau des Pumpwerks St.Katharinental, Umgebungsarbeiten sowie der Anschluss der Gemeinde Gailingen ennet dem Rhein an die Kläranlage. Die dafür erforderliche Dükerleitung führt unterhalb der Rheinbrücke schräg durch den Rhein und wird bei der Franzosenstrasse ans Diessenhofener Leitungsnetz angeschlossen, erklärt Markus Birk, Präsident der Stadt am Rhein. Die deutsche Gemeinde bezahlt dafür eigenständig 1,3 Millionen Franken.

Der Ausbau der Kläranlage Region Diessenhofen wurde im Januar 2021 vom Stimmvolk angenommen. Ursprünglich budgetiert wurden 8,5 Millionen Franken, neu sind es 8,6 Millionen. Birk erklärt, dass durch die sanierte und vergrösserte Anlage zusätzliche Stellenprozente geschafft werden müssen. «Die entstandene Differenz von 100'000 Franken sind Lohnkosten über zweieinhalb Jahre, welche der Sanierung angerechnet werden. Wir rechnen mit insgesamt 220 bis 250 Stellenprozenten für die neue Kläranlage.» Die Kosten verteilen sich auf die Gemeinden, die dem Zweckverband angehören.