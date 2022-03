Umwelt «Fast einen Achtel des gesamten Frauenfelder Strombedarfs decken»: Thurplus will das Ziel bis 2027 mit eigenen Solaranlagen erreichen Um die Energiewende voranzutreiben investiert Thurplus weiter in die Solarenergie. In die PV-Strategie fliessen 9,35 Millionen Franken. Der Stadtrat habe sie am 15. Februar verabschiedet.

Der Strombedarf Frauenfelds soll bis 2027 zu fast einem Achtel über Solaranlagen gedeckt werden. Bild: Sabrina Stübi

Die Photovoltaik(PV)-Strategie von Thurplus basiert auf einer Analyse des Ausbaupotenzials auf dem Stadtgebiet von Frauenfeld. Bis ins Jahr 2027 will Thurplus zusätzliche Leistung von etwa 8 Megawatt erschliessen. Diese Investition finanziert Thurplus aus eigenen Mitteln, Kundenbeteiligungen und mit Förderbeiträgen, heisst es in einer Mitteilung. Thurplus habe den Auftrag, die Energiewende weiter voranzutreiben.

Die aus einer Analyse entwickelte PV-Strategie sieht vor, bis 2027 ein Ausbauziel von zusätzlichen fünf Prozent gemessen am städtischen Gesamtstromverbrauch von etwa 150 Gigawattstunden pro Jahr zu erreichen. Dies entspreche einer Fläche von acht Fussballfeldern. Ende 2020 waren in Frauenfeld insgesamt 332 PV-Anlagen mit einer jährlichen Stromproduktion von etwa elf Gigawattstunden in Betrieb, die etwa einen Anteil von 7,7 Prozent vom städtischen Gesamtstromverbrauch ausmachen.

Achtel des Strombedarfs bis 2027 über Solarenergie

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat für Werke, Freizeitanlagen und Sport Bild: Manuela Olgiati

Die PV-Strategie von Thurplus berücksichtige dabei einerseits verschiedene Kundengruppen und andererseits die Erweiterung von bestehenden Solarprodukte um Finanzierungslösungen für Kundenprojekte sowie das Angebot von modularen Konzepte für PV-Anlagen und Elektro-Ladestationen.

Das sagt Stadtrat und Departementsvorsteher Fabrizio Hugentobler. Thurplus plant für die Realisierung der PV-Strategie in den nächsten sechs Jahren Bruttoinvestitionen von rund 9,35 Millionen Franken ein. Die Finanzierung soll aus eigenen Mitteln, Förderbeiträgen des Bundes und gegebenenfalls des Energiefonds der Stadt Frauenfeld wie auch aus Kundeneinlagen in SolarInvest erfolgen, heisst es weiter. Der Stadtrat habe die PV-Strategie am 15. Februar verabschiedet. (red)