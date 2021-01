Damit der Regen dort abfliesst, wo er darf: Der Frauenfelder Stadtrat hat die neue Generelle Entwässerungsplanung genehmigt, jetzt liegt der Ball beim Kanton

Die Generelle Entwässerungsplanung führt in einer Tabelle etwaige Massnahmen, die Verantwortlichkeit, Dringlichkeit und den Finanzbedarf auf. Mit Priorität M0 sind sehr dringende Massnahmen gekennzeichnet, die in weniger als zwei Jahren realisiert werden sollen. Hier liegt der Mittelbedarf bei 1,16 Millionen Franken. Weitere Priorisierungen sind unterteilt in dringend (in drei bis vier Jahren), mittelfristig (in fünf bis sieben Jahren), langfristig (in sieben bis zehn Jahren) und warten (mehr als zehn Jahre). Am meisten Finanzbedarf sieht die GEP in der Priorität langfristig mit 9,56 Millionen. Die Kostenschätzung für die Massnahmen im Total liegt bei 21,6 Millionen Franken. (ma)