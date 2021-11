Der Verein «Unsere Stadtkaserne» lädt am Montag, 15. November, unter dem Titel «Stadtkaserne – Bausteine für eine Umnutzung» zu einer Veranstaltung in den Grossen Bürgersaal im Rathaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu Gast in Frauenfeld wird die Basler Architektin Barbara Buser sein. Zusammen mit Eric Honegger wurde ihr der Prix Meret Oppenheim 2020 zuteil – einer der wichtigsten Schweizer Kunstpreise, verliehen vom Bundesamt für Kultur. Buser gilt als Pionierin der Nachhaltigkeit und befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit der Wiederverwendung von Architekturelementen sowie mit Umbau, Sanierung und Wiederaneignung von Gebäuden. Sie ist Gründerin des Baubüro In Situ. Ihr Unternehmen hat unter anderem das Basler Gundeldinger Feld wiederbelebt. Aktuelle Projekte sind die Alte Markthalle Basel, der Lagerplatz in Winterthur oder das Kindl-Areal in Berlin. Referent an dieser Veranstaltung ist auch der Frauenfelder Stadtbaumeister Christof Helbling, der das Projekt Markt Thurgau entwickelt hat. (ma)

Eintritt frei, Covid-19-Zertifikatspflicht.