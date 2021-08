Umleitung Wasserrohrbruch: Thundorferstrasse ist unterhalb des Kantonsspitals Frauenfeld bis auf weiteres gesperrt Nach einem Rohrbruch unter der Thundorfstrasse zwischen Rosenberg- und General-Weber-Strasse haben 480 Kubikmeter Wasser die Strasse unterspült. Der Abschnitt ist deshalb gesperrt. Es ist eine Totalsanierung nötig. Betroffen ist auch eine Haltestelle des Stadtbusses.

Signalisation für einen Wasserrohrbruch.

Bild: David Egger/LTA

(red) Für einmal kam das Wasser nicht von oben, sondern von unten. Am 1. August morgens um 4 Uhr habe eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau grosse Wassermassen im Bereich der Thundorferstrasse 80 bis 88 gemeldet. Dies ist einer Medienmitteilung von Thurplus (ehemals Werkbetriebe Frauenfeld) zu entnehmen. Der anhaltende Starkregen erschwerte die Beurteilung der Ursache. Umgehend sei der Thurplus-Pikettdienst aufgeboten worden, da ein Wasserrohrbruch vermutet wurde. Innerhalb einer halben Stunde hätten die Spezialisten von Thurplus die schadhafte Werkleitung lokalisiert und abgestellt. Um 11 Uhr war das defekte Rohr wieder instandgesetzt.

Thurplus mit den Tiefbauämtern von Stadt und Kanton

Insgesamt unterspülten rund 480 Kubikmeter Wasser die Strasse, was einen erheblichen Schaden an Tragschichten und Strassenbelag verursachte. Thurplus hat gemeinsam mit dem kantonalen Tiefbauamt festgestellt, dass der Strassenabschnitt komplett saniert werden muss. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Am Montagnachmittag hat sich die Strasse weiter abgesenkt, sodass eine umgehende Sperrung erfolgte. Die Planung zur Schadensbehebung wurde bereits am Montagvormittag in die Wege geleitet. Thurplus kümmere sich in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen und dem städtischen Tiefbauamt um eine rasche Schadensbehebung. Über den zeitlichen Rahmen der Arbeiten werde man zeitnah informieren. Eine Umleitung ist signalisiert.

Stadtbusse an Bahnhof Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Die Strassensperrung hat auch zur Folge, dass die Bushaltestelle Rosenbergstrasse beidseitig bis auf weiteres nicht bedient werden kann. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle General-Weber-Strasse auszuweichen.