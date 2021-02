UMGESTALTUNG Mehr Blumen, weniger Kies: Mammerns letzter Ort der Ruhe verwandelt sich in einen freundlichen Gartenfriedhof Am 1. März starten die Bauarbeiten auf dem Friedhof Mammern. Der Gemeinderat kommt dabei auch einem zunehmenden Bedürfnis nach, reisst die Urnenwand ab und setzt dafür auf ein Gemeinschaftsgrab. So müssen die Angehörigen von Verstorbenen das Grab nicht mehr pflegen.

Die für den Friedhof zuständige Mammermer Gemeinderätin Erika Siegwart auf der Anlage. Im Hintergrund das alte Friedhofsgebäude. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Grosse Pläne für einen friedvollen Ort: «Der Gemeinderat wird an der nächsten Sitzung über die Vergabe der Arbeiten beschliessen. Der Start der Arbeiten ist für den kommenden 1. März geplant», sagt Gemeinderätin Erika Siegwart. Sie ist in Mammern zuständig für den Friedhof. Die Arbeiten sollten bis kurz vor Ostern – zirka 1. April – erledigt sein. Die Gemeinderätin ergänzt:

«Je nach Stand der Pandemie-Schutzmassnahmen des Bundes findet dann ein kleiner Apéro statt mit Handwerkern, Gemeinderat und Mitgliedern der Friedhofkommission.»

Mammerns Friedhof, an prominenter Lage zwischen der katholischen Kirche und der Klinik Schloss Mammern, wird also zu einem Gartenfriedhof umgestaltet. So werde das Abschiednehmen und der Aufenthalt auf dem Friedhof als Ort der Ruhe und Begegnung mit einem wohltuenden Gesamteindruck begleitet, betont Erika Siegwart und erklärt die Neuerungen.

Vorarbeiten durch die lokale Friedhofkommission

Der Kredit von 107'000 Franken wurde von den Stimmbürgern am vergangenen 18. November bewilligt. In der Zwischenzeit hat sich die Friedhofkommission noch zweimal getroffen. Dabei wurde festgelegt, welche Handwerker für eine Offertstellung angefragt werden sollen. «Die Offerten der Handwerker sind nun eingegangen und die Friedhofkommission hat eine Vorauswahl getroffen, welche nun zuhanden des Gemeinderates vorbereitet wird», so Siegwart und ergänzt strahlend:

«Die offerierten Kosten liegen rund 8000 Franken unter dem Kostenvoranschlag.»

Sie räumt jedoch ein, dass es während der Bauphase noch zu unerwarteten Kosten kommen könne.

Welche Gedanken stehen hinter der Neugestaltung? «Die Urnenmauer ist sanierungsbedürftig, sie weist Risse auf. Die Friedhofkommission hat daraufhin diskutiert, ob es die Urnenmauer heute überhaupt noch braucht. Auf vielen Friedhöfen wurden in den letzten Jahren sogenannte Gemeinschaftsgräber eingerichtet, so auch bei uns in Mammern während der ersten Etappe der Friedhofumgestaltung. Das Gemeinschaftsgrab erfüllt unserer Ansicht nach den gleichen Zweck. Nämlich die Bestattung von Urnen mit einer Namenstafel», sagt Erika Siegwart. So würden die Angehörigen gleichzeitig von der Pflicht entbunden, ein Grab zu pflegen. Das Gemeinschaftsgrab wird von der Gemeinde unterhalten. Die jetzige Urnenmauer sei immer wieder als zu karg und lieblos beurteilt worden.

Nach dem 1. März kommen stehengelassene Grabsteine weg

Die Grabruhe in Mammern ist auf 20 Jahre begrenzt. Die Räumung der Gräber und der Urnenwand erfolgt ab kommendem 1. März. Die Angehörigen der Verstorbenen in den Jahren 1993 bis 1999 wurden schriftlich informiert, und fast alle haben sich gemeldet. Die meisten haben die Urne entweder nach Hause genommen oder sie im Gemeinschaftsgrab bestatten lassen. Einige Gräber sind bereits durch die Angehörigen geräumt worden. Nach dem 1. März werden stehengelassene Grabsteine und Schmuck durch die Werkhofmitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Baumeister fachgerecht entsorgt.

Um das Ziel Gartenfriedhof zeitnah zu realisieren, sind viele Grünarbeiten geplant. So die Pflanzung von vier Bäumen in der Mitte des Areals, und es werden weitere Rasenflächen und Beete erstellt. Um mehr Licht zu schaffen, wurden die zwei rund 70-jährigen Tannen zwischen Friedhof und Pfarrhaus entfernt. «Unser Friedhof mit derzeit rund 65 Gräbern soll einfach freundlicher erscheinen, und dies ist mit mehr Rasen und Blumen anstelle von Kies und Stein sicherlich erreichbar», betont Siegwart. Die Gräber sind so ausgerichtet, dass die Namen gegen den Gehweg zeigen und so besser zu lesen sind. Auffallend ist, dass es auf diesem Friedhof viele Grabsteine von hoher künstlerischer Steinbildhauer-Qualität gibt.

Vom Eingang des Friedhofs führt der Gehweg geradewegs auf das historische Friedhofgebäude zu.

«Dieses wird aufgefrischt, sodass dort auch Urnen aufgebahrt werden können.»

So beschreibt Siegwart die Aufwertung. Aufmerksame Besucher werden schon bemerkt haben, dass auch stilvolle Gartenstühle im Friedhofareal stehen.