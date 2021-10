Umfragebericht Freie-Strasse in der Frauenfelder Altstadt: Mit mehr Kompromissbereitschaft auf dem Weg vom Politikum zum Erlebnisraum Der Bericht der Stadt zur zukünftigen Nutzung der Freie-Strasse ist nun öffentlich. Grosse Überraschungen bringt die Erhebung, die vergangenen Frühling stattfand, nicht mit sich. Stadtpräsident Anders Stokholm stellt aber eine steigende Kompromissbereitschaft betreffend Verkehrsplanung und Gestaltung fest.

Vom Rathaus aus gesehen: die Freie-Strasse im Sommer 2021. Bild: Samuel Koch

«Die Strasse ist die Lösung, und sie muss leben.» Das hat eine Person zur Freie-Strasse auf www.krizzelbox.ch geschrieben. Aktuell sei die Strasse nur ein Medium, um Menschen von A nach B zu bringen. Die Kommentare in der Online-Krizzelbox sind ein Teil des Datenmaterials, das Grundlage ist für den Bericht, der nun vorliegt. Vergangenen Frühling führte die Stadt eine weitere Bevölkerungsbefragung zur Nutzung der Freie-Strasse durch. Der daraus resultierende Bericht «Auswertung/Stimmungsbild aus der Bedarfserhebung zur Nutzung der Freie-Strasse» ist über 50 Seiten lang. Und eine Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Erhebung spricht sich für eine Belebung aus.

Ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung Hinter dem Bericht steht der Bereich Sozialraum im Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung in Person der Bereichsleiterin Sabina Ruff und deren ehemaigen Assistentin Olivia Trenkle. Ebenfalls mitgearbeitet hat als externe Fachperson Sara Huber. Im Zentrum stand, ein Stimmungsbild zu zeichnen aus der Bevölkerung zur Nutzung der Freie-Strasse, einerseits betreffend Parkplätzen und Zufahrt, andererseits betreffend Infrastruktur und Gestaltung. Von Mitte Februar bis Mitte März dieses Jahres gab es eine Onlineumfrage. Es fanden Interviews mit «Schlüsselpersonen aus Anspruchsgruppen» statt, mit Kindern und Jugendlichen wurde Quartierspionage betrieben. Und es gab die Krizzelbox an zwei Standorten in der Altstadt sowie unter www.krizzelbox.ch. (ma)

Die eine Hauptstrasse der Altstadt war schon verschiedentlich Gegenstand von Erhebungen: 2013 mit der Stadtanalyse, im Jahr darauf folgte die Nutzungsstrategie Innenstadt, 2016 gab es eine qualitative Erhebung zur Begegnungszone Altstadt mit einem entsprechenden Bericht zur öffentlichen Mitwirkung Altstadt. Und die Freie-Strasse war auch schon mehrfach Politikum im Gemeinderat.

Eine Verdeutlichung der bisherigen Aussagen

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

Die neueste Erhebung bringt keine grossen Überraschungen mit sich. Stadtpräsident Anders Stokholm spricht von einer Bestätigung der bisherigen Aussagen.

«Die Verdeutlichung, das ist das Wesentliche.»

Das Regime mit der Freie-Strasse als Teil der Begegnungszone werde begrüsst, stellt er fest – auch betreffend Sicherheitsempfinden aufgrund des Verkehrs. In der Vergangenheit war das Thema von Wasserelement noch weniger präsent. Dazu gebe es aus der Erhebung wichtige Aussagen, wie öffentlicher Raum erlebbar gemacht werden könne. Wasser könne zweifellos zu einer guten Gestaltung beitragen, sagt Stokholm.

«Wir merken zwar weiterhin, wie dispers die grundsätzlichen Haltungen sind betreffend Verkehrsplanung.»

Der Bankplatz als Abschluss der Freie-Strasse. Bild: Samuel Koch

Gleichwohl stellt Stokholm eine steigende Kompromissbereitschaft fest in Sachen Gestaltung, Parkplatznutzung und Zufahrt. Mit Vorliegen des Berichts gehe der Weg nun weiter. Der Bereich Sozialraum im Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung werde die verschiedenen Inputs konkretisieren und sodann dem Departement für Bau und Verkehr übergeben, das die Planungen in der baulichen Umsetzung vorantreibe. Stokholm betont, dass die Freie-Strasse nicht gesondert betrachtet werde, sondern im Rahmen der Innenstadtentwicklung in Bezug auf umzusetzende Projekte aus den Agglomerationsprogrammen der ersten und zweiten Generation. Entsprechend sei die Freie-Strasse auch ein Bestandteil der Innenstadt-Grundsatzabstimmung, über die das Frauenfelder Stimmvolk 2022 zu befinden hat.

Belebung ist nicht gleichbedeutend mit autofrei

Aufgrund der eingegangenen Daten gehen die Berichtverfasserinnen davon aus, «dass sich eine Mehrheit der Befragten eine zukünftige Belebung wünscht und das grosse Potenzial der Freie-Strasse erkennt».

Blick auf das Luzerner Haus in der Freie-Strasse. Bild: Samuel Koch

«Gemäss der Bedarfserhebung ist den Befragten oftmals bewusst, dass sich die Themen Belebung und Parkplätze gegenseitig behindern.»

Es gibt Befürchtungen, dass mit weniger Parkplätzen oder einem Fahrverbot zu Gunsten von mehr Belebung das Lädelisterben forciert werden. Eine Mehrheit wünscht eine stärkere Belebung. Jedoch müsse klar festgehalten sein, «dass die Idee von einer autofreien Altstadt nur von einzelnen Teilnehmenden geäussert wurde und grundsätzlich die Mehrheit der Rückmeldungen auf einer Reduktion der heutigen Anzahl Parkplätze und einer verbesserten Fuss- und Veloverkehrssituation fokussiert». Weiter heisst es denn auch: «Eine Belebung der Freie-Strasse muss daher nicht zwingend autofrei sein und den Verlust aller Parkplätze bedeuten.» Bei einer multifunktionalen Nutzung der Parkplatzflächen wäre, so heisst es, ein «gut durchdachtes und schnelles Bewilligungsverfahren» hilfreich.

Die Krizzelbox in der Altstadt. Bild: Samuel Koch

Ein anderes Thema ist, dass die heute provisorische Begegnungszone teilweise als gefährlich empfunden wird, weil sich die Autos nicht an Tempo 20 halten würden. Für eine funktionierende Begegnungszone brauche es, so mutmassen die Berichtverfasserinnen, «vermutlich einen Kulturwandel in der Frauenfelder Bevölkerung».