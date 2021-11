«Passt nicht zum Grundgedanken», «Ich finde diesen Vorschlag super»: Möglicher Verkauf von Alkohol in der Migros ist in der Frauenfelder Bevölkerung umstritten

Am Wochenende hat eine Mehrheit von Migros-Delegierten einer Statutenänderung zugesprochen. Diese beinhaltet den Verkauf von Alkohol in Migros-Filialen. Doch wie stehen die Leute in Frauenfeld dazu? Wir haben nachgefragt.