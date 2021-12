Fernverkehr Bahnausbau für Stundentakt zwischen St.Gallen und München harzt: So will der Bundesrat nachhelfen

In Bern fordern St.Galler Parlamentsmitglieder, dass sich die Schweiz stärker für den Bahnausbau in Richtung München engagiert. Der Bundesrat kündigt nun Gespräche mit dem deutschen Verkehrsministerium an. Die Basis dafür: Eine Schweizer Studie zu nötigen Gleisausbauten auf deutschem Boden.