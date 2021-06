Umbenennung Das C ist aus dem Namen verschwunden: Die CVP Thurgau heisst neu «Die Mitte Thurgau» Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung der CVP Thurgau ist in der Namensfrage der Mutterpartei gefolgt. Ein Gegenvorschlag von Kantonsrat Peter Bühler wurde deutlich abgelehnt.

Die ausserordentliche Delegiertenversammlung der CVP Thurgau stimmt in der Diessenhofer Rhy-Halle ab. Bild: Donato Caspari

Bleibt das C im Namen? Um diese Frage zu beantworten, fanden sich die Delegierten der CVP Thurgau am Freitagabend in der Diessenhofer Rhy-Halle ein. Nach einer rege genutzten Diskussionsrunde steht nun fest: Die CVP Thurgau heisst neu «Die Mitte Thurgau». Für diese Bezeichnung hat sich mit 82 von 91 anwesenden Delegierten eine deutliche Mehrheit ausgesprochen.

Auf nationaler Ebene hat die CVP per Anfang 2021 mit der BDP fusioniert und heisst seither «Die Mitte». Für die Thurgauer Kantonalpartei hatte dies die Frage aufgeworfen, unter welchem Namen sie künftig auftreten will. Die ausserordentliche Delegiertenversammlung musste in Diessenhofen zwischen drei Vorschlägen auswählen.

Die Parteileitung beantragte mit «Die Mitte Thurgau» eine Angleichung an den nationalen Namen. Als zweite Variante stand zur Debatte, die Bezeichnung CVP Thurgau beizubehalten. Der Ettenhauser Kantonsrat Peter Bühler beantragte den Namen «CVP Thurgau - Die Mitte». Er sagte:

«Wenn Sie heute das ‹C› wegwerfen, kommt es nicht wieder zurück.»

Kantonsrat Peter Bühler wirbt für den Namen «CVP Thurgau - Die Mitte». Bild: Donato Caspari

Sein Vorschlag sei ein Kompromiss, mit man nicht eine Hochrisikostrategie fahren. «Wir haben Stammwählerinnen und -wähler. Ich bezweifle, ob sie uns noch wählen, wenn wir unter einem x-beliebigen Namen auftreten.» Unterstützung erhielt er vom Fischinger Kantonsrat Josef Gemperle. Dieser bezeichnete Bühlers Vorschlag als «strategisch klugen» Kompromiss.

Der Grossteil der Voten stützte aber den Vorschlag der Parteileitung. So etwa Ständerätin Brigitte Häberli. Sie sagte deutlich:

«Machen wir einen Schritt vorwärts. ‹Die Mitte Thurgau›, das muss es sein.»

Christoph Regli, Kantonsrat aus Frauenfeld sagte: «Die Mitte ist vielleicht nicht der beste Name, aber der beste, den wir gefunden haben.» Und schliesslich bringe er die Fähigkeit der Partei, Kompromisse zu schaffen, gut zum Ausdruck.

Mehrere Redner betonten, dass man sich mit einer Umbenennung nicht von den christlichen Werten verabschieden müsse. Man wolle sich aber vom Katholischen verabschieden, das viele potenzielle Wähler mit dem ‹C› im Namen verbunden hätten