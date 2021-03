Umbau Für 1,5 Millionen Franken will die Behörde der Volksschulgemeinde Nollen das Verwaltungsgebäude erneuern Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Nollen entscheiden am kommenden Sonntag über einen 1,5-Millionen Kredit. Mit dem Geld soll das unter Denkmalschutz stehende, alte Schulhaus in Schönholzerswilen umgebaut und saniert werden.

Das Verwaltungsgebäude der Volksschulgemeinde Nollen mit dem Sekundarschulhaus im Hintergrund. Bild: Mario Testa

Die Verwaltung der Volksschulgemeinde Nollen hat ihre Büros im alten Schulhaus. Der Platz reicht jedoch nicht mehr und auch die Schule selbst hat ein Bedarf für Therapieräume. Deshalb will die Behörde das alte Schulhaus in dem sich auch die Schulküche und Handwerksräume befinden umbauen. Sie beantragt an der Urnenabstimmung vom 7. März einen Kredit über 1,57 Millionen Franken für den Umbau.

Maike Scherrer, Schulpräsident VSG Nollen. Bild: PD

Im Gebäude befinden sich derzeit noch drei Wohnungen. «Die beiden im Dachstock möchten wir umbauen zu Sitzungszimmern und den Therapieräumen für die Logopädie und Schulsozialarbeit», sagt Schulpräsidentin Maike Scherrer.

«Wir brauchen für die zweite Schulleitung mehr Platz in den bestehenden Büros und wollen mit dem Umbau unser Raumangebot erweitern.»

Nebst den Anpassungen der Räume im inneren des alten Schulhauses, muss auch dessen Fassade erneuert werden. «Sie ist dringend sanierungsbedürftig, zuletzt fand eine Aussenrenovation im Jahr 1950 statt. Die Fassade ist nicht mehr dicht und bei starkem Regen dringt Wasser sogar ins Gebäudeinnere», sagt Scherrer.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz

Die Baukommission unter Leitung von Behördenmitglied Erwin Bischof habe unter Mitwirkung des Amts für Denkmalpflege das Sanierungsprojekt erarbeitet, da das Gebäude aus dem Jahr 1872 stammt und im Hinweisinventar als wertvolles Objekt geführt wird. Den Projektierungskredit über 60'000 Franken hatte der Souverän im Jahr 2019 bewilligt.

Im Zuge des Umbaus soll auch der Dachstuhl ertüchtigt werden. Zudem sollen zwei neue Dachgauben entstehen, um für genügend Licht in den künftigen Therapiezimmern zu sorgen.

Nach der Sanierung des Zentralschulhauses in Wuppenau 2016, der Sanierung des Mehrzwecksaals in Schönholzerswilen 2017, dem Umbau des Schulhaus Mettlen in ein Kindergartenzentrum im selben Jahr und der Sanierung der Schulanlage Buchzelg in Neukirch an der Thur ist das aktuelle Projekt bereits das Fünfte im nach der Analyse alller Schulgebäude im Jahr 2010.