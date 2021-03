UMBAU Al Shahmani, Keller, Camenisch und Gahse: Der rundum erneuerte Bücherladen Sax in Frauenfeld wird schon in den ersten Tagen zum Treffpunkt der Autorinnengilde Das Timing war perfekt. Mitte Januar, im Lockdown, startete die Totalsanierung der Buchhandlung von Marianne Sax in der Frauenfelder Vorstadt. Am Montag nun gingen die Räumlichkeiten wieder auf. Hell ist es und dank viel Holz auch warm.

Ton in Ton: Marianne Sax in ihrem neuen alten Bücherladen Sax. Bild: Mathias Frei

Der letzte Umbau ist schon über 20 Jahre her. Dass sie mit den Lichtverhältnissen unzufrieden war, so erklärt es Marianne Sax, das stand am Ursprung der Totalsanierung ihrer Buchhandlung.

«Und dann hat auch irgendwann der Teppich gemieft.»

Usama Al Shahmani. Bild: Andrea Stalder

Vor mehr als einem Jahr standen die Pläne fest. Doch als der erste Lockdown kam, habe sie kalte Füsse bekommen, sagt die bekannte Frauenfelder Buchhändlerin und SP-Kantonsrätin. Zum Glück, kann man aus heutiger Sicht sagen. Erfreulicherweise wirkt sich die verordnete Schliessung im vergangenen Frühling letztlich nur unwesentlich auf den Umsatz aus. Der neue Plan war, den Umbau in den traditionell eher verkaufsschwächeren Monaten Januar und Februar zu realisieren. Die Tatsache, dass in diese Zeit der zweite Lockdown fiel, konnte so gut genutzt werden

Totalsanierte Buchhandlung macht Hoffnung

Marianne Sax, seit zwei Jahren zusammen mit ihrem Mann Besitzerin der Liegenschaft Zürcherstrasse 183, ist einfach nur glücklich ob der schmucken neuen Räumlichkeiten. Die Rückmeldungen seien durchs Band erfreulich.

«Viele Leute sagen, dass es ein positives Zeichen sei, in dieser schwierigen Zeit mit einem Umbau in die Zukunft zu investieren.»

Stefan Keller. Bild: Tobias Garcia

Was sie auch sehr gefreut hat, sind die Besuche von befreundeten Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Am Dienstag schauten die Thurgauer Literaten Usama Al Shahmani, Zsuzsanna Gahse und Stefan Keller vorbei. Am Mittwoch liess sich der Bündner Arno Camenisch blicken. «Für sie ist es auch eine Hoffnung», sagt Sax. Die Hoffnung auf einen Buchhandel, der auch in Zukunft stark bleibt.

Zsuzsanna Gahse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Am 18. Januar begannen die Umbauarbeiten, die das Frauenfelder Architekturbüro Tektur AG geplant hat. Vergangenen Montag war Wiedereröffnung. Jetzt ist alles viel heller und offener, die fast raumtrennenden Metallregale sind verschwunden. Die Bücher stehen in den Regalen und liegen auf den aufgefrischten Tischen auf. Boden und passende Sitzbänke sind aus Douglasienholz neu gefertigt. «Die Einrichtung wirkt im Ganzen viel ruhiger», sagt Sax. Definitiv ein Hingucker sind die neuen runden Leuchten. Die Buchhändlerin sagt:

«Jetzt gibt es keine dunklen Ecken mehr.»

Arno Camenisch. Bild: Anthony Anex/Keystone

Neu ist der absatzstarke Belletristikbereich im Eingangsbereich. Das Licht eignet sich auch für Lesungen, wenn sie dann pandemiebedingt wieder möglich sind. Marianne Sax sagt: «Ich bin jetzt 56, ein paar Jahre will ich schon noch arbeiten und dann eine schöne Buchhandlung weitergeben können.» Das Haus aus dem Jahr 1868 komme so noch viel besser zur Geltung, ist sie sich sicher. Ein Zeugnis aus der Vergangenheit des Hauses ist beim Umbau übrigens auch zum Vorschein gekommen: ein kleines Stück Wandfries, das vom ehemaligen Coiffeursalon Wellauer stammt. Und Sax hat auch etwas der Zukunft überlassen, nämlich eine Zeitkapsel, im Boden eingelassen, in der sich ein von Sax mit Tinte geschriebener Brief befindet.

«Denn das kann man auch in 200 Jahren noch lesen.»