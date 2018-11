In Pfyn russischen Kampfsport lernen, um der Gefahr selbst Herr zu werden

Sambo ist eine russische Kampftechnik zur Selbstverteidigung ohne Waffen, die ihren Ursprung in Zeiten des sowjetischen Militärs im frühen 20. Jahrhundert fand. Das Ziel von Sambo ist es, den Gegner ohne den Gebrauch von Waffen möglichst schnell und effektiv kampfunfähig zu machen. Die sportliche Variante von Sambo hingegen vereint verschiedene Kampfsporttechniken, etwa Judo, Jiu-Jitsu, Boxen oder Karate. Dabei sind etwa Würfe, die Fixierung des Gegners am Boden oder Hebel auf Arme und Beine erlaubt. Die Protagonisten tragen dabei Kopf-, Zahn- oder Tiefschütze und Handschuhe. Was in Russland oder auch Deutschland grosse Beliebtheit geniesst, ist in der Schweiz bisher noch grösstenteils unbekannt. (sko)