Um den Steuerfuss in Wagenhausen tief zu halten

Die Räume der Gemeinschaftspraxis Ärzte am Rhein AG in Eschenz bestehen seit 1975. Sie sollten grundlegend erneuert werden. «Wir haben die Sanierung des Gebäudes geprüft. Dabei haben sich die Nachteile eines solchen Vorhabens gezeigt», teilten die Ärzte mit. Sie haben deshalb mit der Gemeinde Wagenhausen verbindlich vereinbart, dass sie das Erdgeschoss des in der Schööfferwis geplanten Hauses langfristig mieten würden, falls die Stimmbürger dem Projekt zustimmen. Die Praxis könnte in etwa zwei Jahren nach Kaltenbach umziehen. Die medizinische Grundversorgung der Region Untersee und Rhein wäre weiterhin sichergestellt. Was mit der jetzigen Liegenschaft in Eschenz passiert, ist noch nicht entschieden. Derzeit arbeiten in Eschenz die Ärzte Hansjörg Lang und Michael H. Lang, Evelyne Sulger Büel, Sarah Pfrommer und Constantin Röck. (drd)