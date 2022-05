Ukrainekrieg «500 Franken verlängern das Leben der Restessbar um eine Woche»: Der Frauenfelder Verein kommt wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine an seine Grenzen Immer mehr Bedürftige besuchen die Restessbar, aber dort gibt es immer weniger Lebensmittel. Um der Nachfrage gerecht zu werden, muss der Verein Waren dazukaufen. Urs Geser, Präsident des Vereins, blickt besorgt in die Zukunft: «Für das Überleben der Restessbar sind wir auf Spenden angewiesen.»

Die Restessbar in Frauenfeld hat kaum noch Lebensmittel für alle Bedürftige. Bild: PD/Urs Geser

«Noch bis Mitte Juni können wir weitermachen», sagt Urs Geser, Präsident des Vereins Restessbar in Frauenfeld. Mit seinem Team kämpft er gegen Food-Waste und dafür, dass Menschen mit knappem Budget Gratislebensmittel bekommen. Doch durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine ist die Nachfrage explodiert. Die Folge:

Urs Geser, Präsident Verein Restessbar. Bild: PD

«Es kommen immer mehr Leute, aber wir haben immer weniger Lebensmittel zum Verteilen. Wir sind daher auf Spenden angewiesen.»

Noch vor wenigen Wochen waren es 50 Personen, die an der Grabenstrasse ihre Rationen abgeholt haben. Inzwischen sind es teilweise mehr als 100 Personen, die über die drei offenen Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag vorbeikommen. Neu müssen sich alle Bezüger über die Website des Vereins registrieren. Das soll vermeiden, dass die Bezüger, die bereits vor dem Ukraine-Krieg auf die Restessbar angewiesen waren, weggedrängt werden. Ausserdem ist der Bezug auf eine Ausgabe pro Person und Woche beschränkt und auf Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht im Bezirk Frauenfeld.

Gleichberechtigung für alle Vereine

Lebensmittel erhält die Restessbar unter anderem von der Schweizer Tafel, der Chäsi Pfyn und dem Sonne-Beck. Doch damit stösst das Team an seine Grenzen. «Wir müssen Waren dazukaufen», sagt Geser. Denn viele bewährte Lieferanten unterstützen auch noch andere soziale Einrichtungen und Projekte, und so bleiben immer weniger Produkte für die Restessbar. Für wöchentlich rund 500 Franken kann der Verein bei CC Aligro einkaufen. «Wir haben ausserdem gerade von einem Frauenfelder Landwirt eine grosse Ladung Kartoffeln erhalten.» Unterstützung durch die Stadt erhält der Verein bereits in Form der Bezahlung eines Teils der Miete, einen finanziellen Zustupf für den Einkauf von Lebensmitteln gibt es nicht. Geser erklärt: «Die Stadt behandelt alle Vereine gleich.»

Die Leute stehen vor der Restessbar an. Bild: PD/Urs Geser

Er hat bereits sämtliche Gemeinden im Bezirk Frauenfeld angeschrieben und um finanzielle Hilfe angefragt. Ausserdem hat die Restessbar auf ihrer Website einen Spendenaufruf veröffentlicht. Wie Geser sagt, ist inzwischen genug Geld zusammengekommen, dass der Verein bis Mitte Juni überleben kann. Er erklärt:

«500 Franken verlängern das Leben der Restessbar um eine Woche.»

Wenn das erhoffte Geld nicht gespendet wird, sieht Geser sich gezwungen, die Restessbar zu schliessen. Wie es dann für die Betroffenen weitergeht? «Es gibt andere Angebote in Frauenfeld, aber so niederschwellig wie bei uns ist der Zugang sonst eigentlich nicht.»