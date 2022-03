Ukraine-Krieg Zahnärztinnen kochen am besten: Ukrainische Flüchtlingsfrauen laden nach dem Chrischona-Gottesdienst in Frauenfeld zu Borschtsch ein Heimatgefühl aus dem Kochtopf: 50 Liter Borschtsch haben die fünf Ukrainerinnen gekocht, die vor zwei Wochen bei der Chrischona in Frauenfeld Obdach gefunden haben. Damit haben sie am Sonntagmittag die Gottesdienstbesucher an der Ringstrasse verköstigt. Ein möglichst normales Leben leben: Das versuchen die Flüchtlinge in Frauenfeld. Dazu gehört Putzen, Kochen und Deutschunterricht.

Vera und die beiden Evelinas schöpfen für die Gottesdienstbesucher Borschtsch. Bild: Michel Canonica

So viel Gemüse, dass die Kelle in der Suppe steht: So muss ein Borschtsch sein, heisst es. Das beherzigen die fünf ukrainischen Flüchtlingsfrauen, die mit ihren sieben Kindern seit zwei Wochen bei der Frauenfelder Chrischona-Gemeinde wohnen. «Die meinen es aber megagut mit den Portionen», meint eine Gottesdienstbesucherin. Sie trägt den vollen Suppenteller strahlend an einen Tisch, wo sie Platz nimmt.

Schon 1800 Schlafplätze eingetragen Mittlerweile haben sich auf der von der Chrischona Frauenfeld initiierten und betriebenen Onlineplattform «Kirchen helfen» (www.kirchen-helfen.ch) schon 65 Kirchgemeinden und fast 500 Privatpersonen eingetragen, die 1800 Schlafplätze für Ukraineflüchtlinge anbieten. Zweck der Website ist es, Hilfsangebote zu koordinieren. Dafür kann man sich als Kirchgemeinde, ob landes- oder freikirchlich, oder als Privatperson registrieren. Neu können sich auch Flüchtlinge online anmelden. (ma)

Borschtsch mit Schweins-Siedfleisch und Sauerrahm. Bild: Michel Canonica

Der Borschtsch: Das ist die ukrainische Nationalsuppe. Die rote Farbe bekommt sie von den Randen. Jede Ukrainerin müsse Borschtsch kochen können, sagt Kristina Kirchmeier, die selber aus der Ukraine stammt und mit einem Frauenfelder verheiratet ist.

«Das ist gewissermassen ein Befehl der Mutter oder Grossmutter, der Babushka.»

Sie lacht herzlich. Und natürlich sei es so: Den besten Borschtsch koche die Mutter, dann die Ehefrau.

Zwei emotionale Wochen für alle

En Guete. Bild: Michel Canonica

Am Sonntagmittag haben die ukrainischen Flüchtlinge für die rund 120 Besucherinnen und Besucher des Chrischona-Gottesdiensts gekocht. Der leitende Chrischona-Pastor Paul Bruderer, der die Ukrainer am Montag vor zwei Wochen mit offenen Armen empfangen hat, sagt:

«Sie wollen uns etwas zurückgeben.»

Gute Stimmung beim Mittagessen nach dem Chrischona-Gottesdienst. Bild: Michel Canonica

Es waren emotionale zwei Wochen, auch für Bruderer. «Jetzt probieren wir ein möglichst normales Leben zu leben, so weit das möglich ist.» Mittlerweile hätten sich die Frauen und Kinder in Frauenfeld eingelebt. Die Frauen nehmen Deutschunterricht, die Kinder können seit Montag in die Schule gehen. Die Schulen Frauenfeld und die Stadt hätten schnell reagiert, freut er sich. Auch Sportvereine hätten sich gemeldet, welche die Kinder ins Training und zum Spielen einladen. Und die Frauen würden der Chrischona den Frühlingsputz machen. Zuletzt hätten sie die Fenster geputzt im Saal, wo nun gegessen wird. Bruderer sagt: «Dabei können wir dankbar sein, dass wir sie aufnehmen durften und ihnen Obdach bieten können.»

Die ukrainischen Flüchtlinge am Chrischona-Gottesdienst in Frauenfeld vom 6. März 2022. Video: Paul Bruderer

Zweimal 25 Liter Borschtsch gekocht

Evelina bereitet für die Gäste Pambushki vor. Bild: Michel Canonica

Beim Borschtsch dauern das Mise-en-Place und das Kochen. In den beiden übergrossen Töpfen, vor denen sich ab 12 Uhr eine Schlange bildet und fast eine halbe Stunde bleibt, haben je 25 Liter Platz. Am Samstag haben die Frauen mehrere Stunden gerüstet, dann musste die Suppe auf kleiner Flamme köcheln. Am Sonntagvormittag ging es um 9 Uhr los mit den Pambushki, Hefeteigbrötchen mit rassigem Knoblauch-Kräuteröl. Kristina Kirchmeier sagt, wenn man sich daheim zwei, drei Portionen Borschtsch koche, dauere das sicher schon über eine Stunde.

Da hat aber jemand Hunger. Bild: Michel Canonica

Anstehen für den Borschtsch. Bild: Michel Canonica

Nun stehen die beiden Evelinas und Vera beim Schöpfen. Zwei Zahnärztinnen und eine Lehrerin. Sie lachen die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes an. Wer will, bekommt ein paar Brocken Schweine-Siedfleisch in den Suppenteller, darauf einen guten Klecks Sauerrahm. So isst man Borschtsch in der Westukraine. Die Pambushki schmecken grossartig, der Borschtsch ist würzig und nahrhaft. Darin stecken 3,5 Kilo Kartoffeln, 2,5 Kilo Randen, gleich viel Weisskabis sowie je 1 Kilo Rüebli, Paprika, Tomaten und Zwiebeln. Gewürzt wird traditionell mit Salz, Pfeffer und viel Knoblauch.

Aufpassen, damit die feine Suppe nicht verschüttet wird. Bild: Michel Canonica

Evelinas Vater und Julias Ehemann arbeiten, wenn nicht Krieg ist, in einer Bäckerei, in der es ausrangierte Backgeräte aus der Schweiz hat. Evelina sagt: «Wir kochen einfach wie ukrainische Hausfrauen.» Sie lacht, ihr war in den vergangenen zwei Wochen oft nicht zum Lachen zumute. «Smach nogo.» Das heisst auf Ukrainisch «en Guete».