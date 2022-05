Ukraine-Krieg Herz für Not leidende Ukraine: Dank Benefizkonzert und Spenden in Aadorf kommen 4000 Franken zusammen Es gibt in der Schweiz zahlreiche Hilfsorganisationen zugunsten der gebeutelten Ukraine. Dass sich auch eine Einzelperson dafür derart ins Zeug legt, ist äusserst bemerkenswert.

Deean & Sarah mit Edo Leonardi. Bild: Kurt Lichtensteiger

In Anbetracht des fürchterlichen Abnützungs- und Vernichtungskriegs in der Ukraine sieht sich die Wittenwilerin Beata Schmid zum Handeln gezwungen. Die Polizistin mit polnischen Wurzeln lud deshalb die Aadorfer Bevölkerung auf Samstagabend zu einem Benefizkonzert in die Aula der Sekundarschule ein.

Schmids Vorhaben unterstützten die Schulen Aadorf, die den Raum zur Verfügung stellten, der Dorfverein Wittenwil/Weiern mit seinen personellen Ressourcen und Kunz Werbung, die den Flyer zum Selbstkostenpreis gedruckt hatte. Als Publikumsmagnet wirkte die Liveband Deean & Sarah, begleitet von Gastmusiker Edo Leonardi. Eine Affiche, die ihre Wirkung nicht verfehlte, fanden sich doch über 100 Gäste in der Löhracker-Aula ein, um dort ihrem Mitgefühl zur Not leidenden ukrainischen Bevölkerung lebendigen Ausdruck zu verleihen.

Trio überzeugt mit mitreissender Vorstellung

Sängerin Sarah. Bild: Kurt Lichtensteiger

Beata Schmid als Initiantin erklärte eingangs das Hilfsprojekt. Dank persönlichem Kontakt konnte sie ermöglichen, dass nötige Hilfsgüter von der polnischen Grenze erfolgreich ins Kriegsgebiet transportiert wurden und auf dem Rückweg Flüchtlinge evakuiert werden konnten. Darauf machte die angekündigte Liveband sozusagen Werbung in eigener Sache: Das Trio überzeugte mit einer mitreissenden Vorstellung. Weltbekannte Lieder und Eigenkompositionen liessen für zwei Stunden das zuvor gehörte und gesehene Leid etwas in den Hintergrund rücken.

Ohne Hintergedanken

Könnte hinter dem Anlass vielleicht eine Plattform für die anstehende Wahl in die Aadorfer Schulbehörde vermuten, ist die Organisatorin doch eine der vier Kandidierenden? Beata Schmid sagt dazu: «Mir geht das Schicksal der schwer geprüften Ukrainerinnen und Ukrainer besonders nahe. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, der Not leidenden Bevölkerung zu helfen. Einen Zusammenhang mit den Wahlen sehe ich nicht. Dafür bürge ich», sagte die 41-Jährige. Dass am Schluss dank grosszügiger Spenden 4000 Franken zusammengekommen sind, ist für die Wittenwilerin eine grosse Genugtuung.