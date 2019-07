Überbauung in Rickenbach: «Die Grundsteinlegung ist ein Meilenstein» 41 Eigentumswohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sollen bis Ende 2020 an der Dammstrasse entstehen. Der Baustart wurde mit einer symbolischen Grundsteinlegung gefeiert. Nicola Ryser

Alle an die Schaufel: Zur Grundsteinlegung wurde ein Koffer mit Baudokumenten vergraben. (Bild: Nicola Ryser)

«Wir können hier und heute etwas Spezielles feiern, einen richtigen Meilenstein des Projekts.» Stefan Kienzler, Leiter Realisation bei der Fortimo AG, hielt sich mit seiner Begeisterung kaum zurück. Zur Grundsteinlegung an der Dammstrasse in Rickenbach hiess er am Montag Behördenmitglieder, Unternehmer und Eigentümer willkommen. Mit Blick auf den massiven Kranen und die zahlreichen Bagger, die bereits im April aufgefahren waren, fügte er an: «Man sieht noch nicht viel, aber das wird sich bald ändern.»

Konkret bedeutet das: Bis Ende 2020 sollen auf der aktuellen Baustelle vier Mehrfamilienhäuser mit 41 Eigentumswohnungen in der Grösse von 2 1/2- bis 4 1/2-Zimmern entstehen. Die Kosten des Bauvorhabens der Fortimo AG belaufen sich auf rund 20 Millionen Franken. Symbolisch zur Grundsteinlegung und Feier des Baustarts wurde ein Koffer mit Baudokumenten vergraben.

Moderne Wohnungen mit guter Erschliessung

Die «Mattfäld.ch»-Überbauung bietet laut Stefan Kienzler viele Vorteile: «Einerseits sind die Steuern tief, anderseits ist der Standort mit Parkplätzen und der Bushaltestelle nebenan sehr gut erschlossen. Zudem befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Post und Schulen in der Nähe.» Die modernen Wohnungen seien für Familien wie auch für Einzelpersonen geeignet. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen 470'000 und 1,08 Millionen Franken.