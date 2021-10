Frauenfeld Alles kann, nichts muss: Überraschungen fürs Ohr im Casino und Schlosskeller Am Wochenende ging das Jazzfestival Generations in Frauenfeld zu Ende. Fünf junge Komponistinnen und Komponisten haben dafür Stücke geschrieben. OK-Präsident Robert Fürer zieht eine positive Bilanz.

Die Musiker spielen am Freitagabend im Casino. Bild: Donato Caspari

Den klassischen Big Band-Klang hat doch jede und jeder auf irgendeine Art und Weise in seinem geistigen Ohr präsent. Dieser satte, stringente Sound eines Jazz-Orchesters, wie sie einst von Grössen wie Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie oder Earl Hines geleitet wurden. Jene Keimzellen des Swings, jene Quellen des Bebop. Doch auch im eigenen Kanton werden wir fündig: Pepe Lienhard und Dani Felber sind Persönlichkeiten, die für einen Big Band Stil stehen, den man zu kennen glaubt.

Ein vergeblicher Schrei in die Leere

Dass es auch anders geht, bewies am Freitagabend die Aufführung des «Composer Projekt» im Casino Frauenfeld. Die Festivalleitung hatte zwei junge Komponistinnen und drei junge Komponisten beauftragt, kurze Werke zu komponieren, welche an diesem Abend vom Bern Art Ensemble unter der musikalischen Leitung von Adrian Mears uraufgeführt wurden.

Wer an diese Aufführung kam, tat dies bewusst, um sich überraschen zu lassen. Und die Überraschung gelang, denn das unausgesprochene, aber wohl gut zu hörende Motto des Abends lautete: Alles kann, nichts muss.

Ersteres bezog sich auf die Art der Musik, Letzteres auf Hörgewohnheiten, denn im Casino ging in Sachen Vielfalt die Post ab. Mal hörte sich das ganze wie ein bombastischer Sinfonierock an, mal wurde musikalisch ein handfester Streit ausgefochten, mal echote ein einsamer Wal auf der Suche nach einer Lebensgefährtin durch die Nordsee. Nicht nur das Publikum fühlte mit dem Meeressäuger, sondern auch Dirigent Mears, der sich am Schluss nicht mit dem musikalischen Ende des Tieres zufriedengeben wollte:

«Was für eine traurige Geschichte. Ich hoffe, er findet jemanden.»

Allerdings machte Komponistin Marina Sobyanina ihm wenig Hoffnung: «Der einsame Wal ruft in die Leere und erhält keine Antwort», gab sie zu verstehen.

Positives Grundrauschen, wohlklingender Sound

Am Konzert im Schlosskeller: Das Robert Lakatos Trio

sowie Matthew Halpin und Adrian Mears. Bild: Donato Caspari

Eine Antwort auf die vergangenen Tage hatte OK-Präsident Robert Fürer gefunden. Er zog im Schlosskeller Bilanz: «Wir hatten einige Mehraufwendungen wegen Corona und organisatorisch mussten wir kleinere Anpassungen vornehmen, aber das Grundrauschen, welches diese Generationsausgabe begleitete, war absolut positiv.» Sein persönliches Highlight seien die vier Auftritte von Django Bates in verschiedenen Formationen gewesen.

«Ich war fasziniert von den Auftritten Bates’ wie auch ganz generell von der ungezwungenen Atmosphäre, die das ganze Festival über herrschte.»

Dass alle, die an ein Konzert kommen wollten, wegen Corona einen 3-G-Nachweis erbringen mussten, war kein Problem. «Wir hatten deswegen nicht die geringste Reklamation. Die Besucherinnen und Besucher zogen alle mit», sagte der OK-Präsident. Dann folgte der Auftritt von Robert Lakatos und seiner Kollegen Matthew Halpin und Adrian Mears. (Robert Lakatos spielte das Piano, Manu Hagmann den Bass, Dominic Egli die Perkussion, Matthew Halpin das Saxofon und Adrian Mears die Posaune. Im Nu swingte und groovte es durch den Schlosskeller, dass es eine Freude war, den fünf Musikern zuzuhören, zuzusehen und mit dem Sound innerlich und äusserlich mitzugehen.