TVO-Talk Dominik Diezi: Die Ostschweizer Kantone müssen sich regelmässig fragen: «Wo können wir uns gegenseitig helfen» Das Image als Apfelkanton sei aus der Zeit gefallen. Und längerfristig müsse auch der Thurgau versuchen, sich vom Klumpenrisiko als Nehmerkanton im Finanzausgleich zu befreien. Der neu gewählte Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi (Mitte) stellte sich am Mittwoch dem TVO-Talk «Zur Sache».

Der neue Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi mit «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid im TVO-Studio. Bild: Michel Canonica

Drei Tage nach seiner Wahl in den Thurgauer Regierungsrat stand Dominik Diezi am Mittwoch wieder im Scheinwerferlicht. Der Arboner Stadtpräsident, der im Juni in die Kantonsregierung wechselt, richtete im Studio von Tele Ostschweiz bereits ein Anliegen an seine künftigen Kolleginnen und Kollegen:

«Wir müssen wegkommen vom ländlichen Image des Thurgaus.»

Der Kanton sei mittlerweile dicht besiedelt und wachse stark.

Längerfristig müsse es gar das Ziel sein, sich vom «Klumpenrisiko» eines Nehmerkantons im Finanzausgleich zu befreien, der den Auswirkungen von in Bern beschlossenen Änderungen ausgesetzt sei, sagte Diezi. Die Situation sei ähnlich wie jene des Kantons St.Gallen, so der Mitte-Politiker auf die Frage von Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid, was er von den Plänen des St.Galler Kantonsrats halte, zu einem Geberkanton aufzusteigen.

Der Thurgau muss den Spagat machen

Diezis unbestrittene Wahl ohne Wahlkampf fühle sich an wie ein Forfait-Sieg, sagte Schmid. Der Arboner wusste diesen Ball aufzunehmen. Das sei eine Herausforderung. Er sei von rechts bis links unterstützt worden, nun seien auch die Erwartungen an ihn von allen Seiten gross. «Davor habe ich Respekt.»

In der 20-minütigen Sendung machte der neue Thurgauer Regierungsrat in seiner abgeklärten und ruhigen Art klar, dass die Ostschweiz näher zusammenrücken müsse, um gegenüber dem Bund vereint aufzutreten.

«Wir müssen ein Player werden, der ernst genommen wird.»

Dafür gelte es, sich unter den Ostschweizer Regierungen regelmässig auszutauschen und sich die Frage zu stellen: «Wo können wir uns gegenseitig helfen?» Das Thurgauer Strassenprojekt BTS, das vom Bund aufs Abstellgleis gestellt wurde, verdeutliche, dass sich erst jetzt eine Ostschweizer Allianz bilde.

Trotz aller Ostschweizer Harmonie in diesem Gespräch konnte Diezi das von Moderator Schmid skizzierte Ost-West-Spannungsfeld des Kantons Thurgau nicht in Abrede stellen. Der westliche Kantonsteil sei wirtschaftlich stark nach Zürich ausgerichtet. Dennoch steht Diezi dafür ein, dass sich der Kanton auch am Metropolitanraum St.Gallen beteilige. «Aus Thurgauer Sicht geht es nicht ohne diesen Spagat.»

Den Spagat beherrscht Diezi auch persönlich. Noch bis Ende Mai ist er Stadtpräsident in Arbon, doch mit einem Bein ist er bereits Thurgauer Regierungsrat.