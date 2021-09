Tuttwil «Von heulenden Wölfen, seufzenden Schafen und anderem Getier»: Martin Ebners zweites Buch ist erschienen Das Buch des Jägers Martin Ebner ist mit humorvollen und kritischen Geschichten um Menschen, Tiere und die Jagd gespickt.

Jäger und Autor Martin Ebner in seinem Schreibatelier. Bild: Maya Heizmann

Das 184 Seiten starke Buch «Von heulenden Wölfen, seufzenden Schafen und anderem Getier» enthält 40 Glossen, fünf Kurzgeschichten und 55 Abbildungen. Martin Ebner sagt:

«Schon vor der Pandemie haben Menschen nach Ruhe und Erholung in der Natur gesucht.»

Jahrein und jahraus sind sie auf «anderes Getier» wie Ameisen, Igel, Rehe und Spechte gestossen, die dort ihren Lebensraum haben.

Nun liefen Zweibeiner den Tieren plötzlich über den Weg, störten und verdrängten sie. «Das führt zu Konflikten und zu Geschichten, die ich mal humorvoll, mal satirisch in meinem neuen Buch erzähle», sagt der Autor. Genau drei Vorworte hat Ebner in seinem Werk verfasst. Im Vorwort für Wildtiere beschreibt er die Haus,- und Nutztiere. Hunde und Katzen seien die Lieblinge der Menschen und müssten allerhand für Ersatzbedürfnisse herhalten, wobei es den Nutztieren am miesesten gehe. Sie müssten gehalten und für ein kurzes Leben gezüchtet werden, volle Leistung und mageren Speck hervorbringen. Allzu gerne würden sie in freier Wildbahn wandeln, so Ebner.

«Jäger sind auch Menschen»

Beim Vorwort für Nichtjäger fordert er die Leser zur Spurensuche durch seine Geschichten und Erzählungen auf, er bittet sie zu lesen, was Bambi und Frösche gemeinsam haben. «Jäger sind auch Menschen», sagt er im Vorwort für Jäger. In seinem Buch haben sie eine besondere Behandlung verdient. Wenn sie die Jagdprüfung bestanden haben, könnten sie mit einer Waffe in der Hand durch Wald und Flur streifen, ohne gleich einen Grosseinsatz der Polizei zu riskieren.

Wie könne man nur Tiere töten, von denen man behaupte, dass man sie liebe, hege und pflege? Diese Gedanken mit den vielen spannenden manchmal satirischen Geschichten seien eine Anleitung zur Bewältigung des jagdlichen Alltags und zum Umgang mit «urbanen Normalos».

Geschichten wie «Auf vier Tatzen auf ins Paradies», «Pest oder Cholera», «Mit Kanonen auf Entenjagd» und weitere lassen die Leser schmunzeln, verheissen Lachanfälle oder auch erstauntes Kopfschütteln. Nach dem Lesen der Geschichten werden in einem umfangreichen Glossar Ausdrücke der Jägersprache verständlich gemacht. Der Autor meint:

«Die Leser könnten bei einer Jägerprüfung im Fach Weidmannsprache locker bestehen.»

Ebner veröffentlicht seit den Neunzigerjahren mit spitzer Feder Glossen in der Zeitschrift «Jagd & Natur». Schon als Jugendlicher begab sich der heute 77-Jährige auf die Jagd. Seit langem gehört er der Jagdgesellschaft Wängi-Heidelberg an. Der Leopold Stocker Verlag in Graz veröffentlichte 2016 sein erstes Buch «Von Wildschweinen, Joggerinnen und anderen Ungeheuerlichen», das immer noch erhältlich ist. Fünf Jahre danach liegt nun sein zweites Werk in seinen Händen.