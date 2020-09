Turnerinnen aus dem ganzen Kanton bilden sich in Müllheim weiter Der Thurgauer Turnverband hat in Müllheim einen Kurs für Leiterinnen von Turnvereinen durchgeführt.

Volle Konzentration bei den Koordinationsübungen von Irene Brüschweiler. Bild: PD

(red) 15 Frauen lockte das schöne Frühherbst-Wetter auf die Sportanlage Rietwies in Müllheim. Am Leiterkurs des Thurgauer Turnverbands holten sie sich in vier 20-minütigen Lektionen «kurze Inputs für neue Ideen», wie Kursleiterin Irene Brüschweiler sagt. Brüschweiler brachte dabei mit anspruchsvollen Bewegungsabläufen für das Training von «Koordination und Brain Fitness» die Leiterinnen nicht nur an ihre Grenzen, sondern auch zum Lachen.

Ihre Kollegin Claudia Baumgartner war vor dem Kurs «nervöser als sonst, schliesslich soll es in Zeiten von Corona für alle stimmen mit den Abständen und den Hygienemassnahmen». Ihre Lektion beinhaltete Tipps und Übungen, wie mit einfachen Gewichten – oder auch simplen Wasserflaschen – die Faszien trainiert werden können.

Kontrollierte Kraftübungen sind das Geheimnis des Faszientrainings von Claudia Baumgartner. Bild: PD

Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden

Dasselbe galt für das Theraband-Training von Alex Ammann, das statt an der Langbank in der Halle für einmal auf dem Sitzbänkchen der Schulanlage durchgeführt wurde, wo es genügend Platz gab.

Strahlen mit der Sonne um die Wette: Alex Amman vom Thurgauer Turnverband mit den Kursteilnehmerinnen. Bild: PD

Schliesslich zeigte Walter Hausammann mit den Teilnehmerinnen verschiedene Techniken zum Gleichgewichtstraining, das sich in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen problemlos ins Einturnen, oder ins Ausdauer- oder Krafttraining integrieren lässt.

Gerade die unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten der oft noch sehr sportlichen Turn-Seniorinnen machen die Leitung in den Riegen anspruchsvoll; entsprechend war ein Ziel des Kurses auch, verschiedene Schwierigkeitsgrade für die Übungen aufzuzeigen.

«Endlich geht es wieder los»

Julia Schmitter, die Hauptleiterin der Frauenriege Sonterswil, erklärte denn auch, sie nehme viele tolle neue Ideen mit nach Hause, die sie mit ihren «sackfitten» Frauen ausprobieren wolle. Sie sprach wohl auch ihren Leiterkolleginnen – und unzähligen älteren und jüngeren Turnerinnen und Turnern – aus dem Herzen:

«Ich freue mich einfach, dass es mit dem Turnen wieder losgeht, und dass wir bei diesem tollen Wetter etwas draussen machen können!»