Andi Imhof aus Bürglen im Kanton Uri, der Heimat Wilhelms Tells, galt als Favorit in der Kategorie A. Der erfolgreichste Innerschweizer Nationalturner enttäuschte nicht und holte sich den Sieg. Den zweiten Platz sicherte sich Marco Iseli, Reutigen (BE). Doch auch der Thurgauer This Kolb (Märstetten) präsentierte sich hart kämpfend und sicherte sich so den dritten Rang. In der Kategorie L2 zeigten zwei Märstetter einen Kampf auf Augenhöhe. Den Sieg holte sich jedoch Luca Müller, Menzingen ZG. Die beiden Märstetter Andrin Habegger und Kilian Kolb folgten ihm dicht auf Rang 2 und 3. In der Kategorie L1 siegte Fynn Dehning aus Wenslingen (BL). Zweiter wurde Yanik Siegenthaler aus Märstetten. In der Kategorie Piccolo setzten sich zwei Thurgauer Buben mit Jahrgang 2013 an die Spitze: Max Trunz (Zihlschlacht) und Tim Neuenschwander (Märwil). (kü)

Auf dem Foto alle Kranzgewinner (Kat. A) mit Ehrendamen. Bild: PD/Philippe Keller