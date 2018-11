Trotz Mehraufwand für Informatik-Unterricht: Diessenhofen senkt die Schulsteuern

An der Gemeindeversammlung vom 25. Mai dieses Jahres entschieden die Diessenhofer Schulbürger, dass Sachgeschäfte ab einer gewissen Grösse künftig an die Urne kommen, und zwar einmalige Investitionen von mehr als drei Millionen Franken und gebundene Ausgaben von jährlich mehr als 500'000 Franken. Eingebracht hatte die Änderung eine Initiative seitens der örtlichen CVP. An der Budgetversammlung der Volksschulgemeinde Diessenhofen ging es nun noch darum, die Ordnung anzupassen. Die Änderungen wurden ohne Gegenstimme angenommen. Die neue Gemeindeordnung tritt am 1. Januar .2019 in Kraft. (drd)