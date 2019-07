Tröstende Worte der Chefin: Mitarbeiter war 30 Jahre lang im Anetswiler «Frohsinn» tätig, nun muss das Restaurant schliessen 30 Jahre hat Silvano Rölli im «Frohsinn» in Anetswil gearbeitet. Sein Wunsch, bis zum Erreichen des Pensionsalters dort zu bleiben, geht nicht in Erfüllung. Peter Mesmer

Einem Arbeitgeber über Jahrzehnte hinweg die Treue zu halten, ist in unserer immer schnelllebigeren Zeit längst eine Ausnahme. Erst recht in der Gastronomie, wo häufige Personalwechsel seit Jahren Normalität sind. Die Frohsinn-Wirtin Dorli Büchi freut sich, dass sie ihrem Servicemitarbeiter Silvano Rölli am Montag zum 30-jährigen Jubiläum gratulieren durfte.

Eine Liebesbeziehung war der Grund, dass Silvano Rölli vor 30 Jahren in den Hinterthurgau zog. Und so trat er dann am 1. Juli 1989 im Restaurant Frohsinn seine Stelle als Kellner an. Die Liebe zu der Dame habe damals allerdings nicht allzu lange gehalten, meint der aus dem luzernischen Sursee stammende Silvano Rölli schmunzelnd. Seine Liebe zum Frohsinn dagegen habe sich zur Langzeitgeschichte entwickelt, dies auch dank der fairen Chefin und dem tollen Team.

Leider werde sein Herzenswunsch, dass diese Beziehung noch mindestens bis zum Erreichen seines Pensionsalters in neun Jahren andauere, nicht in Erfüllung gehen, befindet Rölli nachdenklich. Tröstend meinte da Dorli Büchi zu ihm:

«Du weisst, dass sich das nicht mehr ändern lässt. Du wirst bestimmt wieder eine gute Stelle finden.»

Bekanntlich hat Dorli Büchi nach mehr als 40 Jahren erfolgreicher Wirtetätigkeit den Frohsinn verkauft, da es ihr trotz langjähriger Suche nicht gelungen ist, einen geeigneten Nachfolger zu finden. So muss das weit über die Region hinaus bekannte und beliebte Speiserestaurant nun einer Wohnüberbauung weichen. Ein Schicksal, das landauf und landab bereits vielen anderen Gastrobetrieben geblüht hat und auch noch blühen wird.

«Jetzt ist aber nicht Wehmut, sondern Freude angesagt», befindet Dorli Büchi. Und das sieht auch der Jubilar so. Der Frohsinn sei für ihn ein Familienersatz:

«Meine Arbeit gefällt mir auch nach drei Jahrzehnten noch sehr gut. Ich erfahre von unseren Gästen Wertschätzung und geniesse Respekt. Zu vielen hat sich in den Jahren sogar freundschaftliche Bande entwickelt. Was will ich denn mehr?»

Und seine Chefin meint dazu lachend: «Trotz Hochs und Tiefs, die in so langer Zeit ja auch dazu gehören, haben wir immer zusammen gehalten. Ich wünsche Silvano für die Zukunft alles Gute.»