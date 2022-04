Trinkkultur «Schon Bier bis nach Thailand geliefert»: Im Oktober 2022 findet die Einweihung des neuen Steckborner Brauhauses statt Eine rundum gelungene achte Jahresversammlung der IG Brauerei Steckborn: Der Verein hat fleissige Brauer und Handwerker, die Aktivitäten sind vielfältig, das Vereinsvermögen ist in Flüssiges investiert. Damit es im Herbst bei der Brauhaus-Einweihung genügend Bier hat, dürfte es noch ein drittes Brauteam geben. Und Bäckermeister Pascal Meier wurde eine grosse Ehre zuteil.

Präsident Roger Pernet im blauen T-Shirt überreicht Beck Pascal Meier den «Goldenen Flaschenöffner». Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Wir haben uns nicht aus der Bahn werfen lassen. Es geht vorwärts.» Das sagte Roger Pernet, Präsident der IG Brauerei Steckborn, zur Begrüssung an der achten Jahresversammlung in der «Katakombe». Für Ende 2019 war geplant gewesen, die Tore der Brauerei Steckborn im kleinen Brauschopf zu eröffnen. Die Pandemie hat der IG einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch trotz Pandemie ist das Bier-Kultprojekt mit Bauarbeiten und Bierbrauen im kleinen Rahmen vorangetrieben worden.

Läuft nun alles nach Plan, wird die Braumaschine Ende April eingebaut und Anfang Oktober 2022 soll die Brauerei mit einem grossen «Dörflifest» eingeweiht werden. So will der Verein die lokale Braukultur mit eigener Brauerei boomen lassen. Einst gab es fünf Brauereien in Steckborn.

Für genügend Bier bräuchte es ein drittes Brauteam

Präsident Pernet rühmte die Brauteams, die emsig Bierrezepte ausprobieren, und die Bauteams, die handwerklich am Ball sind. Für Anpacktage werden noch Freiwillige benötigt. Die Anregung aus der Runde war:

«Um bis zur Einweihung genügend Bierausstoss zu schaffen, bräuchte es ein drittes Brauteam.»

«Meistersud» wurde bereits in Kooperation mit der Inselbrauerei Reichenau gebraut. «Wir haben schon Bier nach Thailand exportiert», lachte Pernet. Dies geschah in Verbundenheit mit dem ausgewanderten Braumeister Roli Rieser.

Die Jahresgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. 2021 wurden 17'840 Franken in den Brauschopf investiert. Die Jahresrechnung 2021 weist einen Gewinn von 1478 Franken aus, budgetiert waren 1499. Kassier Carlo Naegeli sagte:

«Unsere flüssigen Mittel sind im Brauschopf gelandet. In der Kasse herrscht Ebbe.»

Eine Ehrung für Bäckermeister Pascal Meier. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Rund 12'000 Franken seien nötig, um den Brauschopf und das Pfleghaus lebensmitteltauglich auszurüsten. Das Mitwirken an der Braukultur der Region müsse noch breiter abgestützt werden. Zur Wiederwahl trat der gesamte Vorstand an: Roger Pernet (Präsident), Jan Martin, Martin Weigele, Manuel Hanimann und Carlo Naegeli. Mit tosendem Applaus wurden sie wiedergewählt.

Mit dem «Goldenen Flaschenöffner» für besondere Verdienste rund um den Aufbau der Steckborner Brauerei wurde Bäckermeister Pascal Meier ausgezeichnet. «Dä Beck» konnte die Ehrung kaum glauben und freute sich riesig. Dass es kein goldener Flaschenöffner, sondern ein gewöhnlicher aus Blech war, sei der Finanzlage des Vereins geschuldet.

www.brauerei-steckborn.ch