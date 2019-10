Trennung macht froh: Die Primarschule Herdern-Dettighofen hat ihr Schulmodell der Zukunft gefunden Ab Sommer 2020 gilt: Kindergarten in Lanzenneunforn, Unter- und Mittelstufe in Herdern. Dass das die beste Lösung ist, meinen die kantonale Schulaufsicht, das Lehrerteam und auch die Schulbehörde. Mathias Frei

Das Schulhaus in Herdern: Hier werden Unter- und Mittelstufe untergebracht. (Bild: Donato Caspari)

Dass es zum Ende der 80-minütigen Informationsveranstaltung Applaus gab, lag sicherlich nicht nur am angekündigten Apéro. Vielmehr war der Grossteil der über 50 Interessierten am Dienstagabend offensichtlich zufrieden mit den Ausführungen von Schulpräsident Patrick Siegenthaler.

Die Behörde der Primarschulgemeinde Herdern-Dettighofen hatte ihren Entscheid kommuniziert: Ab dem Schuljahr 2020/21 wird der Kindergarten in Lanzenneunforn doppelt geführt, dazu kommt der Mittagstisch, der am Dienstag Premiere feierte. Wiederum konzentrieren sich Unter- und Mittelstufe aufs Schulhaus in Herdern.

Das Schulhaus Lanzenneunforn: zukünftiges Daheim von Kindergarten und Mittagstisch. (Bild: Donato Caspari)

Empfehlungen der Arbeitsgruppe umgesetzt

Schulpräsident Patrick Siegenthaler. (Bild: Mathias Frei)

Die Causa Schulstandorte ist mittlerweile sieben Jahre alt – und scheint nun ein allseits akzeptiertes Ende zu finden. Die paritätische Arbeitsgruppe «Schulstandorte» hatte im vergangenen Frühling der Behörde Empfehlungen abgegeben zum zukünftigen Schulbetrieb, zu Zusammenarbeit und Elternmitwirkung. Wie sich nun zeigt, sind diese Massnahmen grösstenteils bereits umgesetzt oder auf dem Weg dorthin. Für die Arbeitsgruppe war vor einem halben Jahr klar: «Es braucht zwei vollwertige Schulstandorte, in Herdern und auch in Lanzenneunforn.» Damals waren zwei Modelle für einen zukünftigen Schulbetrieb präsentiert worden. Das erste Modell ist das nun beschlossene. Beim zweiten Modell wären Kindergarten und Unterstufe in Herdern, die Mittelstufe wäre in Lanzenneunforn. Die Arbeitsgruppe wertete beide Modelle als umsetzbar.

«Der Status quo ist nicht optimal und war für die Arbeitsgruppe keine Alternative.»

Das stellte Schulpräsident Siegenthaler fest. Status quo heisst, den Kindergarten oder auch altersdurchmischte Klassenzüge an beiden Orten zu führen.

Die kantonale Schulaufsicht hat das Modell 1 empfohlen. Die Interaktion zwischen Unter- und Mittelstufe sei höher zu gewichten als zwischen Kindergarten und Unterstufe. Zudem werde mit der Schaffung von Tagesstrukturen der Standort Lanzenneunforn gestärkt. Auch bei den Lehrpersonen liegt die Zustimmung für Modell 1 sehr hoch, obwohl auch Wehmut mitwirkt, «weil der Kindergarten dem Klima in der Unterstufe guttut». Für die Behörde ist die Empfehlung des Kantons absolut nachvollziehbar. Auch die Meinung der Lehrpersonen ist Siegenthaler wichtiger. «Sie sind für uns das A und O.» Und für die Behörde sei elementar, die vorhandene Infrastruktur optimal nutzen zu können.

«Mit diesem Modell investieren wir in den Schulstandort Lanzenneunforn.»

Es soll, so eine Empfehlung der Arbeitsgruppe, sicher zwei Jahre so bleiben.

Das ehemalige Schulhaus in Dettighofen gehört weiterhin der Schulgemeinde Herdern-Dettighofen. (Bild: Reto Martin)

Obwohl es eine weitere Empfehlung war, die Installation eines Elternrats zu prüfen, stiess der Aufruf nach Mitwirkung in einem solchen Gremium auf eher taube Ohren. Die Resonanz bei den Elternabenden war dürftig. Zwei Personen pro Klassen- oder Kindergartenzug wünscht sich die Behörde, «eine breite Abstützung». Derzeit sind es aber statt zwölf nur fünf Personen.