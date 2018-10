Trari, trara – die Frauenfelder Hauptpost ist wieder da

Nach zweieinhalb Jahren im Provisorium öffnet die Hauptpost an der Rheinstrasse in Frauenfeld wieder ihre Tore. Neu finden die Kunden hier nebst fünf Schaltern einen My-Post 24-Automaten. Die zwei weiteren Filialen in den Quartieren Ergaten-Talbach und Kurzdorf schliessen.