Glosse Transparenz in Fladenform – und was der Frauenfelder Stadtrat von Jungochsen aus dem Wilden Westen noch lernen könnte Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei weiss jetzt, dass es über eine Woche dauert, bis Rinder ihre Nahrung verdaut haben. Die Entscheide des Frauenfelder Stadtrat gären mindestens genauso lange. Ausser bei Durchfall.

Ein Protagonist am Ochsenfladenbingo auf dem Hof von Stadtrat Andreas Elliker in Frauenfeld-Osterhalden. Bild: Reto Martin

In seinem Kot spiegelt sich die Seele des Menschen wider. Aus dem Urin dagegen lässt sich nur ablesen, dass St.Gallen trotz Berechnungsfehler Schweizer Koks-Hochburg ist. Wenigstens ein Titel dieses Jahr. Aber das gehört nicht hierhin – im Gegensatz zum Ochsenfladenbingo, das Stadtrat Andreas Elliker am Wochenende ausrichtete. Klar, dort ging es um Geld. Doch es ging noch um ganz viel mehr. Ingo und Ringo verrichteten ihr Geschäft vor Publikum. Die Öffentlichkeit konnte daran teilhaben. Dutzende von Augenpaaren waren auf die Mastdarmausgänge der beiden Jungochsen gerichtet. Und was dann schliesslich auf das Wiesland klatsche, war wohl gut verdaut. Denn es dauert, so kann man in einschlägiger Literatur nachlesen, nur schon eine Woche, bis Nahrung die vier Mägen eines Rinds durchlaufen hat.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Sie fragen sich nun: Was hat das mit dem Frauenfelder Stadtrat zu tun? Einerseits war eben ein Mitglied des Stadtrats Organisator dieses Spektakels. Andererseits, na ja. Das soll nun mitnichten eine Aufforderung sein, nächstens ein Stadtratsfladenbingo zu veranstalten. Auch wenn es um der Transparenz willen interessant wäre. Man würde nicht nur sehen, was der letzte Zmittag war von Stapi Stokholm, sondern eben auch tiefer blicken können. In die politische Seele. Also voll deep, imfall. Dies alles mit dem Wissen, dass die Entscheide des Stadtrats mindestens so lange gären, wie Rinder verdauen. Ausser bei Durchfall.