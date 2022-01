Tourismus Übernachten in einer Jurte: Der Hof Rollirain in Mammern investiert in Agrotourismus Rosmarie Muggli und Silvan Merki haben den Landwirtschaftsbetrieb Rollirain in Mammern übernommen. Sie möchten Schlafen im Stroh sowie Übernachten in einer Jurte anbieten. Dafür liegt bis am 27. Januar ein Baugesuch öffentlich auf.

Hier sollen bald Gäste schlafen: im Strohlager auf dem Hof Rollirain in Mammern. Bild: PD / Rosmarie Muggli

«Es ist die schöne Lage mit Blick über den Untersee, die uns auf die Idee gebracht hat, in den Agrotourismus zu investieren», sagt Rosmarie Muggli. Mit ihrem Partner Silvan Merki hat sie im August 2021 den Landwirtschaftsbetrieb Rollirain in Mammern übernommen. Sie möchten Schlafen im Stroh und Übernachten in einer Jurte anbieten. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis am 27. Januar öffentlich auf.

Die Infrastruktur für das Schlafen im Stroh ist bereits gegeben. Über eine Treppe gelangen die Gäste zum 20 Quadratmeter grossen Strohlager. «Das hatte unser Vorgänger bereits eingerichtet», sagt Muggli. Das Baugesuch ist daher ein nachträgliches. Erst beim Stellen des Baugesuchs für die Jurte sei vom Kanton die Frage nach der Bewilligung für das Strohlager gekommen. Muggli rechnet nicht mit Einsprachen.

Badezimmerausbau für die Gäste

In der Jurte können die Gäste auf einer Fläche von 28 Quadratmetern nächtigen. «Wir haben eine Occasionsjurte gekauft», sagt Muggli. Ursprünglich wollte das Paar den Gästen auch einen Hotspot, also ein warmes Sprudelbad, zur Verfügung stellen. Doch es stellte sich heraus, dass dieses Vorhaben wegen der Wasserversorgung nicht umsetzbar ist.

Die Gemeinde Mammern habe als Voraussetzung für die Jurte beantragt, dass ein Badezimmer für die Gäste eingerichtet wird. «Das ist auch in unserem Sinne», sagt Muggli. Bereits besteht im Wohnhaus ein Badezimmer, allerdings nur mit einer Toilette, das für die Gäste des Strohlagers zugänglich ist. Das Bad soll nun ausgebaut und mit Dusche und Lavabo ausgestattet werden. Zugänglich ist es durch einen separaten Eingang. Muggli, ihr Partner und die gemeinsamen Kinder gelangen durch eine andere Tür in das private Wohnhaus.